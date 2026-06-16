Smrť Marii pri bungee jumpingu: Dievča po dopade ešte žilo! Zdravotná sestra opísala jej posledné chvíle

RIO DE JANEIRO - Video, ktoré obletelo sociálne siete, zachytáva posledné sekundy života 21-ročnej Brazílčanky. Maria Eduarda Rodriguesová de Freitasová sa pri bungee jumpingu zrútila z približne 40-metrovej výšky po tom, čo organizátori zabudli pripevniť lano. Nové svedectvo zdravotnej sestry však ukazuje, že mladá žena pád prežila a ešte niekoľko minút bojovala o život.
Osudný skok sa zmenil na katastrofu
Tragédia sa odohrala počas víkendu v brazílskom štáte São Paulo na opustenom železničnom moste známom ako Ponte do Esqueleto, teda Most kostier, neďaleko mesta Limeira.
Dvadsaťjedenročná Mária Eduarda Rodriguesová de Freitasová, študentka a budúca učiteľka telesnej výchovy, sa pripravovala na adrenalínový zoskok. Podľa záberov, ktoré sa objavili na internete, si želala takzvaný „letecký štýl“ skoku. Dvaja inštruktori ju pred zoskokom zdvihli na ramená, zatiaľ čo s roztiahnutými rukami napodobňovala let.
O niekoľko sekúnd neskôr sa však všetko zmenilo na nočnú moru. Lano nebolo pripojené k jej postroju a mladá žena sa zrútila z výšky približne 40 metrov.
Dav kričal jedno slovo
Pri moste sa v tom čase nachádzala zdravotná sestra Rayza Gabrieli Dias Delfinová, ktorá čakala na svoj vlastný zoskok. Práve ona sa stala jedným z najdôležitejších svedkov tragédie.
„Keď padala, počula som, ako všetci kričia: ,Lano! Lano!‘,“ opísala neskôr dramatické okamihy. Hneď po páde sa rozbehla na miesto nešťastia.
K zranenej sa musela predierať cez blato
Dostať sa k mladej žene však nebolo jednoduché. Zdravotná sestra pre brazílsku televíziu Domingo Espetacular opísala, že cesta k obeti viedla po strmom svahu a bola mimoriadne nebezpečná.
„Celú ruku som si doškriabala. Dalo sa zostúpiť len po jednom lane a všade bolo blato,“ spomínala. Napriek náročným podmienkam sa jej podarilo dostať až k zranenej študentke.
Po páde ešte žila
Práve v tomto bode vyšetrovanie prinieslo nové zistenia. Kým sa pôvodne predpokladalo, že smrť nastala okamžite, zdravotná sestra tvrdí opak.
„Dokonca som sa s ňou rozprávala,“ povedala. Podľa jej slov mladá žena po páde stále dýchala a mala veľmi slabý pulz. „Mám vo zvyku hovoriť: Nikto nezomiera počas mojej služby. To isté som povedala aj jej,“ spomínala so slzami v očiach.
Boj o život sa skončil tragicky
Delfinová okamžite začala s resuscitáciou a pokračovala v nej až do príchodu záchranárov.
Spočiatku ešte cítila slabý pulz, no ten postupne mizol. Okamih, keď sa zdravotný stav mladej ženy definitívne zhoršil, opísala mimoriadne emotívne.
„Vydala zo seba ten posledný výdych, ktorý človek počuje po smrti,“ uviedla podľa portálu G1 vo výpovedi pre políciu.
Napriek maximálnemu úsiliu sa 21-ročnú študentku nepodarilo zachrániť.
Organizátori čelia obvineniam
Prípad vyvolal v Brazílii obrovské pobúrenie. Vyšetrovanie naznačuje, že tragédia bola dôsledkom vážneho zlyhania bezpečnostných postupov.
Traja muži – Maicon Fernandes Cintra (42), Luis Felipe Feliciano Egoroff (32) a Vitor de Freitas Gonçalves (27) – čelia obvineniu z usmrtenia z nedbanlivosti za mimoriadne hrubého porušenia povinností.
Počas výsluchov tvrdili, že počas príprav stratili koncentráciu a nevedia vysvetliť, ako mohlo dôjsť k tomu, že lano nebolo pripevnené.
Svedkovia hovoria aj o ďalších znepokojivých okolnostiach
Podľa zdravotnej sestry sa pri zranenej nachádzali dvaja muži ešte pred jej príchodom. Pedagóg Rafael Goulart, ktorý bol na mieste tiež, navyše tvrdí, že jeden z pracovníkov po nehode zobral z tela obete kameru GoPro.
Svedkovia zároveň uvádzajú, že si nevšimli, že by sa prítomní organizátori aktívne snažili mladej žene pomôcť.
Vyšetrovateľka Andrea Dantas Levyová pre brazílske médiá uviedla, že skupina podľa doterajších zistení fungovala bez potrebných oprávnení. „Išlo o tím, ktorý pôsobil úplne bez povolení. Nemali ani oprávnenie zdržiavať sa na tom mieste,“ vyhlásila.
Po nehode utiekli
Brazílska vojenská polícia oznámila, že dvaja muži po tragédii opustili miesto nehody. Neskôr ich však vypátral policajný vrtuľník v neďalekom zalesnenom teréne. Celkovo polícia predviedla na výsluch šesť osôb.
Most bol problémom už v minulosti
Nešťastie zároveň otvorilo otázky o bezpečnosti opusteného mosta, na ktorom sa zoskok uskutočnil. Podľa miestnych médií tam v roku 2024 zahynula cyklistka, ktorá stratila kontrolu nad bicyklom a spadla cez okraj konštrukcie.
Po predchádzajúcej tragédii síce úrady nariadili obmedziť prístup na most a osadiť varovné tabule, no miestni predstavitelia tvrdia, že ochranné opatrenia ľudia rýchlo obišli.
Starosta mesta Limeira Murilo Felix po poslednej tragédii vyzval na dôkladné preverenie nielen okolností smrti mladej ženy, ale aj dlhodobého zanedbávania bezpečnosti na mieste.
„Okrem vyšetrovania príčin smrti musíme zistiť aj to, kto nesie zodpovednosť za nedostatočnú kontrolu prístupu do oblasti, ktorá je už roky známa ako bezpečnostné riziko,“ uviedol.