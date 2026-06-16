Fico k kauze Šimečkovcov: Ospravedlnenie neprichádza do úvahy

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s kauzou účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Nie je podľa neho za čo. Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit, ktorý po spracovaní cez leto poukáže na ďalšie pochybenia s fakturáciou pri občianskych združeniach. Fico to vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii.
VIDEO
„My budeme ďalej vykonávať kontrolnú činnosť cez štandardné vládne audity. Ten, ktorý teraz pokračuje, podľa mňa prinesie šokujúce závery, pokiaľ ide o iné občianske združenia. Lebo tak si žili. To bol spôsob života, priživovať sa na dotáciách,“ uviedol Fico. Premiér zároveň doplnil, že ak vládne audity nájdu pochybenia, verejnosť o nich bude informovaná. Vyhlásil, že sa vládni politici nestiahnu len preto, že opozícia spomína ich nominantov.