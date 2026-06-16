OSN varuje pred novou hrozbou vojen: Autonómne zbrane a AI môžu uniknúť spod ľudskej kontroly

ŽENEVA - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval v pondelok štáty, aby urýchlene prijali pravidlá pre používanie autonómnych zbraňových systémov a zabránili ich zneužitiu na páchanie vojnových zločinov a zverstiev. Informovala o tom agentúra AFP.
Vojny sa menia
Türk na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve upozornil, že riziká spojené s autonómnymi zbraňami, pred ktorými OSN varuje už roky, sa stávajú rýchlo realitou. Podľa neho dochádza ku globálnej zmene spôsobu vedenia vojen.
Drony ako nová hrozba
„OSN už mnoho rokov varuje pred vývojom smrtiacich autonómnych zbraní. Táto realita je už tu,“ vyhlásil. Poukázal najmä na rastúce využívanie dronov v ozbrojených konfliktoch, ktoré podľa jeho slov vytvára „nový kruh pekla“ v krajinách ako Konžská demokratická republika, Mjanmarsko, Libanon, Izrael či palestínske Pásmo Gazy.
V prípade Ukrajiny Türk zdôraznil, že neustále dronové útoky spôsobujú vysoké straty v radoch civilistov a terorizujú obyvateľstvo. V Sudáne podľa údajov Türkovho úradu zabili útoky dronov od januára do mája tohto roka viac než 1000 civilistov. Drony s dlhým doletom tam zároveň zničili humanitárne konvoje a kľúčovú energetickú infraštruktúru.
AI mimo kontroly?
Vysoký komisár OSN upozornil aj na rýchly rozvoj umelej inteligencie (AI), ktorý podľa expertov zvyšuje riziko straty ľudskej kontroly nad zbraňovými systémami. Podľa Türka predstava zbraní v hodnote miliárd dolárov využívajúcich AI, ktoré sú ničené rovnako nákladnými obrannými systémami založenými na AI, odhaľuje „hrôzu, prázdnotu a márnosť vojny“. „Autonómne zbrane sa nesmú stať povolením na páchanie zverstiev,“ zdôraznil Türk.
Diskusie o možnej medzinárodnej zmluve regulujúcej používanie autonómnych zbraní, často označovaných aj ako „zabijácke roboty“, prebiehajú už desať rokov. Štáty by mali ešte tento rok rozhodnúť, či sa začnú formálne rokovania o takejto dohode.
Türk vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby konalo a obmedzilo riziká spojené s týmito technológiami. Podľa neho musia štáty urýchlene riešiť morálne a právne otázky, ktoré autonómne zbrane prinášajú, dohodnúť sa na spoločnom prístupe na ochranu civilistov a posilniť diplomaciu a sprostredkovanie konfliktov. Zároveň vyzval na aktualizáciu právnych rámcov tak, aby zabezpečovali kontrolu nad autonómnymi zbraňovými systémami človekom a umožňovali vyvodzovanie zodpovednosti za ich použitie.