Šnúra tragédií Čechov v Chorvátsku pokračuje: Už piate úmrtie v priebehu dvoch dní! Zvláštne okolnosti

CRIKVENICA - V chorvátskom meste Crikvenica zomrela v sobotu za zvláštnych okolností Češka, uviedol dnes server Blesk.cz. Prípad prešetruje české ministerstvo zahraničia. Cez víkend tak v Chorvátsku zomrelo päť Čechov. Štyri obete si vyžiadala nedeľňajšia zrážka katamaránu s plachetnicou.
"Prípad riešime a poskytujeme potrebnú konzulárnu asistenciu. Z úcty k pozostalým nebudeme poskytovať ďalšie podrobnosti. Rodine a blízkym zosnulým vyjadrujeme úprimnú sústrasť," povedal serveru hovorca MZV Adam Čörgő. Crikvenica leží na severe Chorvátska.
V nedeľu sa pri Splite po zrážke s katamaránom potopila plachetnica, na palube ktorej bolo osem Čechov. Štyria ľudia zomreli. Ďalší štyria skončili v nemocnici, ich stav nie je vážny. Traja zosnulí boli obyvateľmi Bolatic na Opavsku, uviedla obec. Plachetnica, ktorá podľa vyhlásenia chorvátskeho ministerstva mora, dopravy a infraštruktúry plávala pod francúzskou vlajkou, sa po náraze s katamaránom so 125 ľuďmi na palube potopila. Príčiny nehody nie sú doteraz zrejmé.
Životy väčšieho počtu českých občanov si v Chorvátsku v minulosti vyžiadali hlavne dopravné nehody. V júni 2012 napríklad zahynulo pri nehode autobusu s českými turistami na chorvátskej diaľnici neďaleko tunela Sveti Rok osem ľudí, 43 utrpelo zranenia. Podľa vyšetrovateľov nehodu zavinil mikrospánok vodiča. V septembri 2001 pri autonehode blízko hlavného mesta Záhrebu traja českí turisti a jeden Rakúšan, ktorý nehodu zavinil. Na diaľnici vtedy zahynul manželský pár a ich pätnásťročný syn. Jeho o šesť rokov starší brat utrpel ťažké zranenia.