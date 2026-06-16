Mjanmarský prezident sa v Pekingu stretol so Si Ťin-pchingom

PEKING - Mjanmarský prezident Min Aun Hlain sa v utorok v Pekingu stretol so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Jeho cieľom je posilniť obchodné a bezpečnostné vzťahy s Čínou, ktorá je najdôležitejším spojencom diplomaticky izolovanej krajiny. Píše o tom agentúra AFP.
Silné spojenectvo v kríze
Čína je pre Mjanmarsko jedným z mála stálych partnerov po tom, ako generál Hlain vo vojenskom prevrate v roku 2021 zvrhol vládu vedenú Aun Schan Su Ťij. Peking sa stal kľúčovým hráčom v občianskej vojne v Mjanmarsku, ktorú vyvolal spomínaný prevrat, a tiež otvorene podporil nedávne voľby, ktoré priniesli jednoznačné víťazstvo Strany solidarity a rozvoja Únie (USDP), ktorá je podľa odborníkov v skutočnosti civilnou zložkou armády, pripomína AFP.
Si Ťin-pching usporiadal v utorok ráno v honosnej Veľkej sále ľudu uvítací ceremoniál pre Hlaina, po ktorom nasledovali spoločné rokovania, informovala čínska štátna televízia CCTV. Hlain priletel do Pekingu v pondelok a prvé hodiny svojej päťdňovej návštevy strávil prehliadkou Pekinského centra pre riadenie letov v kozmickom priestore. Naplánovanú má tiež schôdzku s čínskym premiérom Li Čchiangom.
Napäté vzťahy a kybernetické podvody v pozadí
Cesta mjanmarského lídra prichádza po tom, ako sa vzťahy s Pekingom v posledných rokoch zhoršili. Mjanmarsko sa totiž v posledných rokoch stalo centrom kybernetických podvodných operácií, keď medzinárodné zločinecké skupiny sa zameriavali najmä na čínsky hovoriacich ľudí, tvrdia analytici.
Čína verí, že Hlainova návšteva prehĺbi „komplexnú strategickú spoluprácu“ oboch krajín, povedal už v piatok hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. Peking je kľúčovým dodávateľom materiálu pre mjanmarskú armádu a sprostredkoval tiež dve prelomové prímeria s najsilnejšími povstaleckými frakciami.
Aj keď Mjanmarsko výrazne trpelo v dôsledku občianskej vojny, stalo sa významným globálnym dodávateľom minerálov vzácnych zemín, ktoré sú nevyhnutné pre čínsku výrobu technológií obnoviteľnej energie. V apríli čínsky minister zahraničných vecí Wang I počas stretnutia s Hlainom v metropole Nepjito prisľúbil Mjanmarsku pevnú podporu pri ochrane jeho národnej suverenity a bezpečnosti.