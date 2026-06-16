Srdcervúce priznanie Kourtney Kardashian: Smrť nenarodenej dcérky ju skoro zabila! Mrazivý odkaz...

USA - Fanúšikovia slávnej rodiny Kardashianovcov poznajú ich život do najmenších detailov, no tentoraz sa na povrch dostal jeden z najbolestivejších momentov. Kourtney Kardashian (47) a jej manžel, bubeník skupiny Blink-182 Travis Barker (50), prvýkrát otvorene prehovorili o tragickej strate dieťaťa, ktorá ich zasiahla ešte pred narodením ich vytúženého synčeka Rockyho.
Srdcervúce priznanie zaznelo v novom dokumente o Travisovi Barkerovi, kde pár odhalil, že len šesť mesiacov po začiatku ich vzťahu v roku 2021 prišla radostná správa – Kourtney otehotnela. Dvojica dokonca vedela, že čaká dievčatko, ktorému už vybrali meno Tulip.
Šťastie však netrvalo dlho. Na začiatku druhého trimestra sa Kourtney dozvedela zdrvujúcu správu – bábätku prestalo biť srdiečko.
„Keď sme o dieťa prišli, boli sme úplne zničení. Plakali sme celé dni,“ priznala hviezda reality šou, ktorá vtedy mala z predchádzajúceho vzťahu so Scottom Disickom už tri deti.
Po tragickej strate sa Kourtney a Travis nevzdali. Nasledujúcich osem mesiacov sa snažili o ďalšie dieťa a podstúpili až päť cyklov umelého oplodnenia (IVF). Ani tie však nepriniesli vytúžený výsledok.
Kourtney v minulosti otvorene hovorila aj o tom, že zmrazenie vajíčok nie je zárukou úspechu. „Ľudia si myslia, že je to poistka, ale nie vždy to funguje. Väčšina mojich vajíčok rozmrazenie neprežila a ani jedno sa nevyvinulo do embrya,“ priznala.
Keď sa už zdalo, že ich sen o spoločnom dieťati sa rozplýva, prišiel zázrak. Po tom, čo si od náročnej cesty za bábätkom dali pauzu, Kourtney prirodzene otehotnela.
Svoje tehotenstvo oznámila veľkolepo počas jedného z Travisových koncertov. V publiku zdvihla transparent s odkazom: „Travis, som tehotná!“ a okamžite sa stala senzáciou internetu.
Ani tentoraz však nemali vyhraté. Počas tehotenstva musela Kourtney podstúpiť desivú urgentnú operáciu plodu, ktorá mala zachrániť život ich ešte nenarodeného syna.
„Navždy budem vďačná lekárom, ktorí zachránili život nášho dieťaťa. Nikdy som nezažila taký strach. Až teraz úplne chápem mamy, ktoré museli počas tehotenstva bojovať o svoje deti,“ napísala vtedy na sociálnej sieti.
Malý Rocky napokon prišiel na svet v novembri 2023 a stal sa symbolom nádeje po rokoch bolesti, sklamaní a neúspešných pokusov. Kourtney jeho narodenie označila za najväčšie požehnanie svojho života.