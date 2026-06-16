Módny ŠOK na Dunaji: Indický premiér Módí navliekol Roberta Fica do svojej ikonickej VESTY!

BRATISLAVA - Netradičný diplomatický moment, aký slovenské brehy Dunaja ešte nezažili. Počas oficiálnej návštevy indického premiéra Naréndru Módího na Slovensku prišlo k nečakanému gestu. Šéf indického kabinetu počas bilaterálnych rozhovorov, ktoré prebiehali v uvoľnenej atmosfére na vyhliadkovej lodi brázdiacej Dunaj, prekvapil slovenského premiéra Roberta Fica.
VIDEO Módí podaroval premiérovi vestičku, ktorou sa preslávil on sám:
Ponúkol mu na oblečenie svoj najcharakteristickejší kus odevu – ikonickú sivú „Modi jacket“. Slovenský predseda vlády ponuku prijal a v netradičnom outfite okamžite zapózoval. Čo vlastne táto vesta symbolizuje a prečo ide o obrovské diplomatické gesto?
Video z paluby lode okamžite zaplavila sociálne siete. Fico, zvyčajne verný striktným tmavým oblekom, sa predviedol v tradičnej indickej veste s typickým golierom v sivom odtieni. Pre indickú stranu pritom nejde o žiadnu módnu hračku, ale o hlboko premyslený politický manifest, ktorý v sebe nesie dekády histórie a moderný environmentálny odkaz.
Od Nehrua k Módímu: Rebranding histórie
To, čo dnes svet pozná pod globálnym názvom „Modi jacket“, má svoje korene v hlbokej indickej histórii. Pôvodne strih vychádza z tradičného indického kabáta achkan, ktorý v polovici 20. storočia spopularizoval prvý indický premiér Džaváharlál Nehrú. Dlhé desaťročia sa odevu hovorilo „Nehru jacket“. Súčasný premiér Naréndra Módí však pred rokmi uskutočnil dokonalý politický a marketingový rebranding. Kabát skrátil, odstrihol rukávy a urobil z neho praktickú vestu.
Táto vesta sa už na verejnosti objavila v rôznych farebných variáciách.
Ide o verziu od pastelových tónov až po formálnu sivú. Vesta sa v Indii stala absolútnym fenoménom a dnes ju domáce módne domy aj bežná verejnosť nenazvú inak ako „Modi jacket“. Predstavuje odklon od západného koloniálneho štýlu obliekania a demonštruje národnú hrdosť kombinovanú s moderným pragmatizmom.
Ekologický unikát z plastových fliaš
Módího vesty však v sebe skrývajú ešte jedno obrovské tajomstvo. Nejde o obyčajnú látku. Nová línia týchto svetlosivých a modrosivých viest, ktoré indický líder s obľubou prezentuje na medzinárodných summitoch vrátane G20, je vyrobená zo 100% recyklovaných plastových PET fliaš.
Na výrobu jedného takého kusu odevu je potrebných presne 28 použitých fliaš. Módí ju svetu predstavil ako živú ukážku indickej globálnej iniciatívy LiFE (Lifestyle for Environment). Tým, že ju ponúkol slovenskému premiérovi, nepriniesol na Dunaj len kus indickej kultúry, ale aj jasný ekologický odkaz o dôležitosti udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky v modernom svete.
Diplomatické gesto najvyššieho rangu
V diplomatickom protokole býva darovanie či priame zapožičanie vlastného odevu mimoriadne zriedkavým a osobným gestom. Vyjadruje hlbokú dôveru, priateľstvo a snahu o prelomenie formálnych bariér.
Pre Indiu, ktorá v súčasnosti patrí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky sveta, je uznanie ich národných symbolov možno aj cestou k úspešným bilaterálnym dohodám. Nateraz sa nevie, čím Fico Módímu tento dar oplatí.