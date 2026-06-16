Známy obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok: NEPOUŽÍVAJTE ho a vráťte do predajne!

BRATISLAVA - Obľúbený lacný obchod sťahuje z predaja nevyhovujúci výrobok. Ide o plážovú loptu s rôznymi motívmi, ktoré môžu predstavovať riziko ohrozenia zdravia. Ak ju máte doma, nepoužívajte ju a vráťte do predajne.
Spoločnosť TEDi informuje svojich zákazníkov, že sťahuje z predaja nebezpečnú "plážovú loptu plameniak, jednorožec, krab" (9915900123, 4115100123, 6786700123). "Skúšky výrobkov preukázali výskyt malých častí. Malé časti môžu byť nebezpečné pre zdravie z dôvodu rizika udusenia, a preto sa tento výrobok neodporúča používať," vysvetľuje obchod.
Výrobok bol na jeho pobočkách v predaji od 17. marca 2026 do 12. júna 2026. Spoločnosť deklaruje, že tovar môžu zákazníci vrátiť a následne im bude vrátená kúpna cena 3,00 eurá. Tiež ho je možné vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke.