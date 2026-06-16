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Pacienti s rakovinou majú nádej: Táto aktivita zvyšuje šancu na prežite! Robí ju skoro každý

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

PRAHA - Pravidelný pohyb by mohol zohrávať dôležitejšiu úlohu v boji proti rakovine, než sa doteraz predpokladalo. Nová medzinárodná štúdia naznačuje, že pacientom môže predĺžiť život a znížiť riziko návratu ochorenia.

Vedci už roky skúmajú, ako možno zvýšiť šance pacientov s rakovinou na dlhší a kvalitnejší život. Najnovšie výsledky rozsiahleho medzinárodného výskumu naznačujú, že jedným z najúčinnejších pomocníkov nemusí byť len moderná medicína, ale aj niečo oveľa dostupnejšie – pravidelný pohyb.

Ako informoval portál TN.cz, výskumný projekt trval osem rokov a zameral sa na pacientov s rakovinou prsníka, hrubého čreva a prostaty.

Výsledky vedcov prekvapili

Analýza ukázala, že ľudia, ktorí sa pravidelne venovali aeróbnej aktivite, mali výrazne lepšie vyhliadky než pacienti bez pohybu. Podľa lekára Christophera Boota sa riziko úmrtia u účastníkov štúdie znížilo až o 37 percent.

Za aeróbnu aktivitu pritom vedci nepovažovali len náročné športové výkony. Významný prínos priniesli aj svižnejšie pravidelné prechádzky. „Jednoducho povedané, ľuďom stačili napríklad intenzívnejšie prechádzky vykonávané pravidelne,“ vysvetlil Boot.

Pohyb môže znížiť aj riziko návratu choroby

Pozitívny účinok sa neprejavil len pri celkovom prežívaní pacientov. Výskumníci zistili, že pravidelná fyzická aktivita zvýšila približne o 28 percent pravdepodobnosť, že sa ochorenie po liečbe nevráti.

Vedci sa domnievajú, že pohyb mení podmienky v organizme spôsobom, ktorý nádorovým bunkám nevyhovuje. Aj miernejšia záťaž totiž podľa výsledkov podporuje aktivitu imunitného systému a pomáha vytvárať prostredie menej priaznivé pre rast nádorov.

Moderná liečba je čoraz nákladnejšia

Rakovina patrí medzi najvážnejšie zdravotné problémy súčasnosti. Odborníci preto neustále hľadajú nové možnosti liečby a prevencie.

Lekár Cyril Mucha upozornil, že vývoj moderných onkologických liekov je mimoriadne finančne náročný. „Čím viac sa tieto ochorenia vyskytujú, tým intenzívnejšie sa hľadajú nové lieky, ktoré by ich dokázali potlačiť alebo vyliečiť. Moderná liečba rakoviny stojí obrovské peniaze,“ uviedol.

Práve preto sú výsledky podobných výskumov cenné. Ukazujú totiž, že niektoré opatrenia môžu byť dostupné prakticky každému pacientovi.

Vedci chcú skúmať ďalšie druhy tréningu

Autori štúdie však zdôrazňujú, že ich práca ešte nie je na konci. Americkí a britskí vedci plánujú vo výskume pokračovať a podrobnejšie preskúmať, ktoré druhy pohybu prinášajú najväčší zdravotný prínos.

Doteraz sa sústredili najmä na aeróbne aktivity. V budúcnosti chcú preveriť aj účinky silového tréningu alebo kombinovaných cvičebných programov. Odpoveď na otázku, aký typ pohybu je pre onkologických pacientov najúčinnejší, tak zatiaľ ešte len hľadajú.

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