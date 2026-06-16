AKTUÁLNE Nehoda na diaľnici D2: Zasahujú všetky záchranné zložky, na mieste sa vytvorila 2-kilometrová kolóna!

MALACKY - Na diaľnici D2 smerom na Malacky došlo pri moste Lanfranconi k zrážke auta s motocyklistom. Úsek je prejazdný len ľavým pruhom, pričom v smere na Malacky sa vytvorila približne dvojkilometrová kolóna. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
"Na diaľnici D2 na 64,3 km v smere na Malacky, pred mostom Lanfranconi, došlo k zrážke osobného motorového vozidla s motocyklistom. Na mieste preto zasahujú záchranné zložky," informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Dodáva, že úsek je momentálne prejazdný iba ľavým jazdným pruhom, pravý jazdný pruh je blokovaný. "V tejto súvislosti sa v danom úseku tvorí kolóna, ktorá aktuálne dosahuje približne 2 kilometre," upozorňuje a žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie pokynov policajtov a vytvorenie záchranárskej uličky.