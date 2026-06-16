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Brutálny útok medveďa: Senior utrpel smrteľné zranenia! Vyšetrovanie odhalilo príšerné DETAILY

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MIAMI - Pokojný večer na floridskom vidieku sa zmenil na nočnú moru. Vyšetrovacia správa teraz priniesla nové podrobnosti o tragédii, pri ktorej prišiel o život 89-ročný muž. Podľa úradov sa stal obeťou útoku čierneho medveďa, ktorý ho následne odvliekol do lesa.

Dcéra našla krvavé stopy vedúce do lesa

Prípad otriasol Floridou už vlani, no až záverečná vyšetrovacia správa odhalila, čo sa malo osudnú noc odohrať. O tragédii informoval portál The Smoking Gun na základe dokumentov Floridskej komisie pre ochranu rýb a voľne žijúcich živočíchov (FWC).

Obeťou bol 89-ročný Robert Markel, ktorý býval v mobilnom dome na svojom pozemku. Keď jeho dcéra Sue Storyová nasledujúce ráno prišla skontrolovať otca, nikde ho nenašla.

Namiesto toho objavila krvavé stopy. Tie vyšetrovateľov priviedli do lesného porastu neďaleko domu, kde našli telo seniora.

Úrady hovoria o predátorskom útoku

Podľa vyšetrovateľov všetko nasvedčovalo tomu, že muž sa stal obeťou predátorského správania medveďa. Telo nieslo rozsiahle zranenia a bolo čiastočne odtiahnuté do lesa.

Správa uvádza, že poranenia zodpovedali útoku čierneho medveďa, ktorý po usmrtení obete pokračoval v konzumácii častí tela. Vyšetrovatelia preto prípad označili za mimoriadne zriedkavý a brutálny útok voľne žijúceho predátora na človeka.

Medveď pred útokom zdemoloval príbytok

Vyšetrovanie odhalilo aj to, čo sa dialo pred smrteľným stretom. Medveď sa mal najprv dostať do Markelovho obydlia, kde spôsobil rozsiahle škody.

Vnútri prevrátil zariadenie domácnosti a zhodil z variča večeru, ktorú si senior pripravil. Keďže muž trpel výraznou stratou sluchu, podľa vyšetrovateľov si pravdepodobne nevšimol hluk, ktorý zviera spôsobovalo.

Osudné stretnutie pred domom

Po tom, ako medveď opustil príbytok, sa mal nečakane objaviť pred mužom, ktorý sedel vonku a zapaľoval si cigaretu.

Vyšetrovacia správa naznačuje, že Robert Markel sa po tom, ako medveďa zbadal, pokúsil postaviť a utiecť. Práve tento pohyb mohol podľa expertov spustiť lovecký inštinkt predátora.

Úrady dospeli k záveru, že medveď zaútočil takou silou, že muž utrpel smrteľné poranenie krku prakticky okamžite.

V žalúdku medveďa našli ľudské pozostatky

Po tragédii sa začalo pátranie po zvierati. Niekoľko dní po útoku sa ho podarilo vystopovať a následne bolo utratené.

Analýza obsahu žalúdka priniesla šokujúce zistenia. Veterinári v ňom našli ľudské pozostatky, vlasy, plastové predmety, cigaretové ohorky aj hrozno.

Medveď mal podľa úradov približne 15 rokov a vážil okolo 117 kilogramov.

O život prišiel aj rodinný pes

Tragédia sa tým neskončila. Keď dcéra ráno dorazila na pozemok a hľadala svojho otca, narazila podľa vyšetrovacej správy na rovnakého medveďa, ktorý v tom čase útočil aj na rodinného psa. Ani on útok neprežil.

Prípad patrí medzi najdesivejšie útoky čierneho medveďa zaznamenané na Floride za posledné roky a podľa odborníkov ide o mimoriadne neobvyklé správanie tohto druhu.

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