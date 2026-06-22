Pondelok22. jún 2026, meniny má Paulína, Paula, Pavla, zajtra Sidónia

Neďaleko Kremnice usmrtil poľovník sedemročnú medvedicu

null
null (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KREMNICA - V lokalite Grobňa v katastrálnom území mesta Kremnica v nedeľu (21. 6.) dopoludnia poľovník legálne držanou guľovou zbraňou usmrtil približne sedemročnú medvedicu. Informovala o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR s tým, že sa tak stalo po útoku zvieraťa, ktoré malo pri sebe aj tohtoročné mláďa.

Incident sa odohral približne tri kilometre od obce Krahule. K stretu so šelmou došlo podľa ŠOP podľa riadne vykonávaného výkonu poľovníctva. Medvedica sa nachádzala v blízkosti turistického chodníka spolu s jedným tohtoročným mláďaťom. „Vzhľadom na kritickú vzdialenosť medvedice od poľovníka došlo k útoku zvieraťa. Poľovník následne v krajnej núdzi použil svoju legálne držanú guľovú zbraň a medvedicu usmrtil,“ uviedla ŠOP.

Mláďa medvedice sa nepodarilo dohľadať

Členovia zásahového tímu na mieste vykonali monitoring širšieho okolia, no mláďa medvedice sa nepodarilo dohľadať. Súčasne odobrali biologické vzorky a vykonali potrebné merania. Lokalita bude podľa ochranárov naďalej monitorovaná prostredníctvom fotopasce. Na miesto boli privolaní aj príslušníci obvodného oddelenia Policajného zboru Kremnica, vyšetrovateľ, kriminalistický technik a veterinárny lekár.

Keďže sa nepodarilo dohľadať tohtoročné mláďa usmrtenej medvedice, ŠOP žiada obyvateľov a návštevníkov oblasti Krahúľ, Kremnice a priľahlých lesných porastov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode. Odporúča zdržiavať sa na vyznačených turistických trasách, vyhýbať sa hustým porastom a v prípade spozorovania mláďaťa medveďa sa k nemu nepribližovať a bezodkladne informovať zásahový tím alebo linku tiesňového volania 112.

Viac o téme: MedveďPoľovníkKremnica
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUÁLNE Medveďa videli neďaleko
AKTUÁLNE Medveďa videli neďaleko známeho hotela! Natočili ho na VIDEO, buďte opatrní
Domáce
VIDEO Medvedica sa prechádzala
VIDEO Medvedica sa prechádzala aj s mláďatami po turistickom chodníku: Ľudia si ich fotili a natáčali!
Zahraničné
FOTO Gröhling kašle na obleky
Gröhling kašle na obleky a limuzíny: Kampaň si stovkami obcí odšľape na BICYKLI!
Domáce
Šokujúci nález v okrese,
Šokujúci nález v okrese, kde majú problémy s medveďmi: Zvieratá mali hody len 100 metrov od ľudí!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Filip Šebesta o dcére Amálke: Doma divoká, vonku anjelik! Ak má s ňou ísť von, tak jedine s...
Filip Šebesta o dcére Amálke: Doma divoká, vonku anjelik! Ak má s ňou ísť von, tak jedine s...
Prominenti
Nízky stav hladiny vodnej nádrže Domaša pred letnou sezónou
Nízky stav hladiny vodnej nádrže Domaša pred letnou sezónou
Správy
Turistika zo Štrbského plesa na Ostrvu
Turistika zo Štrbského plesa na Ostrvu
Správy

Domáce správy

FOTO Slovenská pošta oznámila novinku:
Slovenská pošta oznámila novinku: Prichádza koncept malej pošty, spustila ju TU
Domáce
Aktualizujeme V Petržalke prišla o
V Petržalke prišla o život mladá slovenská olympionička (†24): K tragédii malo prísť pri obyčajnom preparkovaní auta
Domáce
FOTO Husľový fenomén Filip Jančík
Husľový fenomén Filip Jančík rozpútal na Zvolenskom zámku ošiaľ: Pre obrovský záujem odohrá štyri koncerty!
Domáce
Pozor na salmonelu: V lete hrozí najviac, ohrozené sú vajcia a hydinové mäso
Pozor na salmonelu: V lete hrozí najviac, ohrozené sú vajcia a hydinové mäso
Regióny

Zahraničné

Britský premiér Keir Starmer
Je to oficiálne! Britský premiér Starmer odstupuje z funkcie
Zahraničné
Jeden z najväčších únikov
Jeden z najväčších únikov osobných dát v Británii: Po rokoch sa začal súd
Zahraničné
Štrajk v Českej televízii
Štrajk v Českej televízii a rozhlase: Zamestnanci protestujú proti zmene financovania
Zahraničné
Adrian Ioan Veştea
Dezignovaný rumunský premiér žiada dôveru parlamentu: Kabinet však nemá jasnú podporu
Zahraničné

Prominenti

Leomie Anderson
Úsporný outfit známej moderátorky: Prsia jej zakrývali len dva... vtáky?!
Zahraniční prominenti
Herci Filip Šebesta a
Filip Šebesta o dcére Amálke: Doma divoká, vonku anjelik! Ak s ňou má ísť von, tak jedine s...
Domáci prominenti
Krutá daň za pekáč
Krutá daň za pekáč buchiet: Zac Efron pykal za vyrysované telo!
Zahraniční prominenti
FOTO Harry oslávil Deň otcov
Celebritný deň otcov: Internet zaplavili vyznania a spomienky z detstva veľkých hviezd!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Prelom v boji proti
Prelom v boji proti rakovine mozgu: Nový test dokáže odhaliť nádor za pár minút
Zaujímavosti
Štúdia vyriešila dôležitú záhadu:
Štúdia vyriešila dôležitú záhadu: Pre TOTO sa milióny žien prejedajú!
Zaujímavosti
FOTO Nebezpečne vysoké teploty sú
Nebezpečne vysoké teploty sú tu: Viete, čo robiť pri úpale? Odborníci radia
Zaujímavosti
Užívate lieky na riedenie
Užívate lieky na riedenie krvi? Vyhnite sa týmto 7 rizikám
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Slováci objavujú svoju novú
Slováci majú favorita letnej sezóny: Pochvaľujú si ceny, služby aj možnosti pre rodiny
Domáce
Nový spôsob opaľovania zažíva
Nový spôsob opaľovania zažíva boom: Skúsili ste ho aj vy?
plnielanu.sk
Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk

Ekonomika

Štát pritvrdzuje proti zneužívaniu dávok, chce však aj motivovať: Kto dostane viac peňazí?
Štát pritvrdzuje proti zneužívaniu dávok, chce však aj motivovať: Kto dostane viac peňazí?
Návrat ikonického diela: Pri Bratislave víta motoristov prekvapenie, ktoré na roky zmizlo! (foto)
Návrat ikonického diela: Pri Bratislave víta motoristov prekvapenie, ktoré na roky zmizlo! (foto)
Prepis auta bez čakania na polícii? Takto si ho môžete vybaviť aj online!
Prepis auta bez čakania na polícii? Takto si ho môžete vybaviť aj online!
Nemecká automobilka odhalila najvýkonnejšie auto svojej histórie: Nový superšport má viac ako tisíc koní! (foto)
Nemecká automobilka odhalila najvýkonnejšie auto svojej histórie: Nový superšport má viac ako tisíc koní! (foto)

Šport

Slovenským športom otriasla obrovská tragédia: Zahynula naša olympionička (†24)
Slovenským športom otriasla obrovská tragédia: Zahynula naša olympionička (†24)
Športová streľba
MS VO FUTBALE 2026 Najväčšia výzva a zápas o všetko, Česko čaká skutočné peklo: Pobijeme sa o to!
MS VO FUTBALE 2026 Najväčšia výzva a zápas o všetko, Česko čaká skutočné peklo: Pobijeme sa o to!
MS vo futbale
Pogačar ovládol Švajčiarsko, pred Tour poslal súperom jasný odkaz: Som ešte silnejší než minulý rok
Pogačar ovládol Švajčiarsko, pred Tour poslal súperom jasný odkaz: Som ešte silnejší než minulý rok
Tour de France
Slovensko – Kanada: Online prenos z MS v hokejbale žien 2026
Slovensko – Kanada: Online prenos z MS v hokejbale žien 2026
Hokejbal

Auto-moto

FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom
FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom
Predstavujeme
Na prelome júla a augusta úplne uzavrú diaľničnú križovatku pri Malackách
Na prelome júla a augusta úplne uzavrú diaľničnú križovatku pri Malackách
Doprava
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
Predstavujeme
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
Doprava

Kariéra a motivácia

Nové štádium vyhorenia: Prácu nenávidíte, ale kvôli hypotéke nemôžete odísť. Ako z tohto kruhu von?
Nové štádium vyhorenia: Prácu nenávidíte, ale kvôli hypotéke nemôžete odísť. Ako z tohto kruhu von?
Pracovné prostredie
Návrat po rodičovskej dovolenke do zdigitalizovaného sveta: Skutočne rodičom ušiel kariérny vlak?
Návrat po rodičovskej dovolenke do zdigitalizovaného sveta: Skutočne rodičom ušiel kariérny vlak?
Motivácia a inšpirácia
Personálni manažéri priznali pravdu: Motivačné listy často končia bez povšimnutia. Kedy vám ešte môžu pomôcť získať prácu?
Personálni manažéri priznali pravdu: Motivačné listy často končia bez povšimnutia. Kedy vám ešte môžu pomôcť získať prácu?
CV a motivačný list
Pracujú z domu a zarábajú nadpriemerne. Ich tajomstvo vás možno prekvapí
Pracujú z domu a zarábajú nadpriemerne. Ich tajomstvo vás možno prekvapí
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Neviete, čo variť cez víkend? Týchto 26 receptov zachráni sobotný aj nedeľný obed.
Neviete, čo variť cez víkend? Týchto 26 receptov zachráni sobotný aj nedeľný obed.
Tieto zemiakové jedlá kedysi poznal každý. 14 receptov, na ktoré dnes
Tieto zemiakové jedlá kedysi poznal každý. 14 receptov, na ktoré dnes
4 kávové nápoje, ktoré nezaťažia váš jedálniček
4 kávové nápoje, ktoré nezaťažia váš jedálniček
Rady a tipy
Prírodný repelent z kuchyne: Ako odpudiť hmyz pri jedle na terase
Prírodný repelent z kuchyne: Ako odpudiť hmyz pri jedle na terase
Rady a tipy

Technológie

Tieto látky nájdeš v bežných potravinách z obchodu. Veľká štúdia ich spája s vyšším tlakom a rizikom chorôb srdca
Tieto látky nájdeš v bežných potravinách z obchodu. Veľká štúdia ich spája s vyšším tlakom a rizikom chorôb srdca
Veda a výskum
Tisíce starších routerov tejto značky po celom svete ovládol botnet AryStinger. Predávali sa aj u nás
Tisíce starších routerov tejto značky po celom svete ovládol botnet AryStinger. Predávali sa aj u nás
Bezpečnosť
NATO skúša lacnú náhradu za AWACS. Radar včasného varovania ponesie dron MQ-9
NATO skúša lacnú náhradu za AWACS. Radar včasného varovania ponesie dron MQ-9
TOP Téma
Bolesť kolena nemusí hneď skončiť operáciou. Nový zákrok pri artróze priniesol pacientom úľavu na celý rok
Bolesť kolena nemusí hneď skončiť operáciou. Nový zákrok pri artróze priniesol pacientom úľavu na celý rok
Veda a výskum

Bývanie

Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
10 izbových rastlín, ktoré milujú vlhko a bude sa im páčiť aj v kúpeľni. Viaceré si vystačia so slabším svetlom
10 izbových rastlín, ktoré milujú vlhko a bude sa im páčiť aj v kúpeľni. Viaceré si vystačia so slabším svetlom
Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci i v múzeách
Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci i v múzeách
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka

Pre kutilov

Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Okrasná záhrada
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Záhrada
S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
Chalupa
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vďaka tomuto krému už nebudete potrebovať púder ani korektor
Krása
Vďaka tomuto krému už nebudete potrebovať púder ani korektor
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
V Petržalke prišla o
Domáce
V Petržalke prišla o život mladá slovenská olympionička (†24): K tragédii malo prísť pri obyčajnom preparkovaní auta
Učiteľka Zuzana (†47) mala
Domáce
Učiteľka Zuzana (†47) mala zomrieť rukou manžela pred očami detí: Bála sa o život! Zdrvení kolegovia, REAKCIA školy
Bratislavou sa prehnalo meteorologické
Domáce
Bratislavou sa prehnalo meteorologické peklo: Nábrežie Dunaja zdevastoval ničivý downburst, polícia ho musela uzavrieť!
Neďaleko Kremnice usmrtil poľovník
Domáce
Neďaleko Kremnice usmrtil poľovník sedemročnú medvedicu

Ďalšie zo Zoznamu