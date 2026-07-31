August bude magický: Obloha chystá výnimočné divadlo, ktoré si nenechajte ujsť!

BRATISLAVA - Zatmenie Slnka, ktoré nastane 12. augusta, bude najvýraznejšie od roku 1999. Na západe Slovenska Mesiac zakryje Slnko na 85 percent. Tohtoročný august prinesie aj množstvo padajúcich hviezd. Informoval o tom Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov.
„Zatmenie bude pozorovateľné až podvečer, výhodu budú mať pozorovatelia na západnom Slovensku, kde Slnko zapadá neskôr a zo Slnka bude ‚odhryznuté‘ viac. Zatmenie od nás uvidíme len nízko nad horizontom, jeho maximálna fáza však nastane až po západe Slnka,“ priblížil Rapavý. Na pozorovanie odporúča vybrať si miesto s odkrytým západným obzorom, aby terénne nerovnosti nebránili v pozorovaní. Na Slovensku budú podľa neho jedny z najlepších pozorovacích podmienok na Devínskej Kobyle a na hrade Devín.
Noc plná meteorov
Noc po zatmení bude takisto výnimočná, v maxime činnosti bude najznámejší meteorický roj Perzeidy. „Za ideálnych podmienok môže zenitová hodinová frekvencia dosiahnuť približne 100, skutočný počet meteorov, ktoré uvidí jeden pozorovateľ, bude nižší,“ doplnil Rapavý. Podotkol, že roj je síce v činnosti od 17. júla až do 24. augusta, no s najhustejšou časťou prúdu meteoroidov sa Zem stretáva práve okolo 12. augusta.
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Červený Mesiac
Zároveň informoval, že dva týždne po zatmení Slnka, 28. augusta, sa Mesiac dostane do zemského tieňa a nadránom možno pozorovať jeho čiastočné zatmenie. „Polotieňová fáza zatmenia sa začne pred pol štvrtou, neskôr bude ľavý okraj Mesiaca mierne tmavnúť, akoby bol zadymený, Mesiac sa čoraz viac dostáva do polotieňa. Plného tieňa Zeme sa dotkne o 4.34 h, začína sa zatmenie čiastočné. Mesiac sa bude čoraz viac ponárať do plného tieňa Zeme a jeho zatmená časť bude mať krásny červenkastý nádych spôsobený prechodom dlhovlnnej časti spektra zemskou atmosférou,“ spresnil Rapavý.