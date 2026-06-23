Skupina členských štátov EÚ vyzýva znížiť stupeň ochrany medveďa hnedého

BRUSEL - Skupina členských krajín EÚ v pondelok vyzvala na zníženie stupňa ochrany medveďov v Európe a na uvoľnenie pravidiel ich lovu. Argumentovala pritom nárastom útokov na ľudí a hospodárske zvieratá, informovala agentúra AFP.
V liste ostatným členským štátom EÚ Rumunsko a Slovensko uviedli, že príčinou zvýšeného počtu incidentov je rýchly nárast populácie medveďov. Dodali, že medvede v oboch krajinách za posledných päť rokov zabili 18 ľudí a vážne zranili viac než 200 osôb. Oba štáty zároveň uviedli, že od roku 2023 spôsobili veľké šelmy škody na viac než 2000 domácich zvieratách vrátane koní, hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných, čo malo výrazné ekonomické následky.
„Ako predátor bez prirodzených nepriateľov si tento druh naliehavo vyžaduje účinný manažment,“ uvádza sa v liste, ktorý podporili aj Česko, Fínsko a Chorvátsko. Táto otázka bola v pondelok predmetom rokovania ministrov poľnohospodárstva EÚ v Luxemburgu. Daná výzva nadväzuje na nedávne rozhodnutie týkajúce sa vlkov, ktorým bol v roku 2025 znížený stupeň ochrany. Rumunsko a Slovensko vyzvali na podobný postup aj v prípade medveďa hnedého.
Na to, aby došlo k zmene ochranného statusu medveďov, by návrh musela podporiť väčšina členských štátov EÚ. Environmentálne organizácie sú proti tomuto kroku. Medvede nie sú jediným živočíšnym druhom, pri ktorom sa diskutuje o regulácii populácie. Deväť členských krajín EÚ v máji uviedlo, že bude možno potrebné znížiť počet jedincov kormorána veľkého, ktorý podľa rybárov spôsobuje nadmerné škody na rybách.