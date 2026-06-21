AKTUÁLNE Medveďa videli neďaleko známeho hotela! Natočili ho na VIDEO, buďte opatrní

STARÝ SMOKOVEC - Návštevníci Tatier musia byť opatrní. Pri známom hoteli sa pohybuje medveď. Šelmu videli aj na Liptove.
"Medveď bol nafilmovaný v blízkosti Grand Hotela Bellevue v Starom Smokovci," informovala v nedeľu pred poludním stránka This is Slovakia na sociálnej sieti, ktorá vyzýva k opatrnosti. Na zverejených záberoch vidieť, ako medveď uteká na kraji vozovky a potom prechádza smerom k hotelu.
Medvede videli aj na ďalších miestach na Slovensku
Medveďa videli aj na Liptove. "Dostali sme informáciu, že na Kramariskách v Likavke bol spozorovaný medveď. Buďte v tejto oblasti obozretní a dajte si pozor," upozornila obec v nedeľu predpoludním na sociálnej sieti.
Pohyb medveďa zaznemanali tento týždeň aj v katastri mesta Gelnica. "Spoločnosť Gelnické lesy s.r.o., Gelnica vzhľadom na zistené pobytové znaky medveďa hnedého v lokalite Vangort, Brejova lúka, Diana, žiada návštevníkov lesa o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v tejto lokalite a jej blízkom okolí," vyzýva obyvateľov samospráva.