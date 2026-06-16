MIMORIADNY ONLINE Lukašenko prehovoril o konci vojny: Rusko aj Ukrajina vraj budú musieť ustúpiť

MINSK - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondelok zverejnenom rozhovore pre televíziu al-Arabíja vyhlásil, že Rusko a Ukrajina musia pristúpiť na kompromis, aby sa vojna medzi nimi skončila. Podľa blízkeho spojenca Kremľa je zrejmé, že víťazstvo na bojisku je pre obe strany nereálne, hoci podotkol, že ruské sily stále postupujú. Informuje o tom agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
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6:28 Novinári z ruskojazyčnej redakcie BBC a nezávislého portálu Mediazona identifikovali prvého ruského vojaka narodeného v roku 2008, ktorý padol vo vojne na Ukrajine. Píše o tom denník Novaja Gazeta Europe. Ališer Svirin mal v čase smrti 1. mája 2026 18 rokov. Presný čas jeho vyslania na front nie je známy, ale vzhľadom na svoj vek nemohol v armáde slúžiť dlhšie ako tri mesiace. Svirin bol „kontraktnik“ a slúžil ako guľometník v 123. samostatnej gardovej motostreleckej brigáde. Pochovaný bol v Moskovskej oblasti 28. mája.
6:14 Úlomky ukrajinského dronu v noci na utorok spôsobili požiar v ropnom sklade v ruskom Krasnodarskom kraji v regióne Poltavskaja. V utorok o tom informovali miestne orgány, podľa ktorých tam nedošlo k žiadnym obetiam na životoch ani zraneniam. Informuje o tom agentúra Reuters.
Británia Ukrajine dodá urán pre jej elektrárne a uvalí nové sankcie na Rusko
Spojené kráľovstvo dodá Ukrajine obohatený urán pre jej jadrové elektrárne a uvalí na Rusko nové sankcie, pred summitom lídrov skupiny G7 to v pondelok vyhlásil britský premiér Keir Starmer. Informuje o tom agentúra AFP.
Británia odsudzuje „barbarské útoky“ Ruska na Ukrajinu a „zintenzívňuje“ svoje opatrenia tým, že „odrezáva príjmy, ktoré financujú Putinovu vojnu, a pomáha Ukrajine prežiť nadchádzajúce zimy“, uviedol Starmer podľa vyhlásenia svojej kancelárie.
Urán Londýn Kyjevu dodá prostredníctvom dohody o financovaní vývozu v hodnote 210 miliónov libier (242,92 milióna eur), ktorá umožní umožní britskej spoločnosti Urenco dodávať obohatený urán ukrajinskému prevádzkovateľovi jadrových elektrární Enerhoatom, uviedol Starmerov úrad.
Chystané nové sankcie tiež podľa Londýna „oslabia ruské vojnové úsilie na viacerých frontoch“. Zamerané budú najmä na tzv. ruskú tieňovú flotilu, ktorú Moskva využíva na obchádzanie sankcií. Britská vláda nové opatrenia oznámila deň po tom, čo jej sily v Lamanšskom prielive zadržali tanker z tejto flotily.
Na summite G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-les-Bains sa v utorok zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V rámci širšieho pracovného zasadnutia venovaného Ukrajine bude rokovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, nepôjde však o samostatné stretnutie medzi štyrmi očami.
Vojna sa skončí iba kompromisom medzi Ruskom a Ukrajinou
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondelok zverejnenom rozhovore pre televíziu al-Arabíja vyhlásil, že Rusko a Ukrajina musia pristúpiť na kompromis, aby sa vojna medzi nimi skončila. Podľa blízkeho spojenca Kremľa je zrejmé, že víťazstvo na bojisku je pre obe strany nereálne, hoci podotkol, že ruské sily stále postupujú. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Dnes musíme využiť všetky prostriedky, aby sme prostredníctvom kompromisov dosiahli mierovú dohodu,“ povedal Lukašenko v rozhovore. „Ak si obe strany uvedomia, že ďalej už nemožno pokračovať, lebo inak dôjde k eskalácii a situácia sa ešte zhorší a ak si to bojovníci a ich stúpenci uvedomia, potom bude možné dosiahnuť kompromis,“ myslí si bieloruský prezident. Podľa Lukašenka totiž konflikt nie je možné vyriešiť vojensky, keďže postup na bojisku je pomalý a obe strany musia riešiť nedostatok vojakov. „Rusi tento nedostatok pociťujú. Možno nie tak veľmi ako na Ukrajine, ale pociťujú ho. A práve to je hlavný problém tohto konfliktu – dochádzajú im ľudia,“ skonštatoval bieloruský prezident.
Reuters pripomína, že Bielorusko povolilo Rusku využiť svoje územie pri útoku na Ukrajinu vo februári 2022 a umožnilo Moskve rozmiestniť na svojom území jadrové zbrane. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno vyhlásil, že ukrajinské sily posilnili svoje pozície na bojisku a nové ruské útoky by preto mohli byť vedené z bieloruského územia.
Lukašenko opakovane zdôraznil, že bieloruské sily sa do vojny na Ukrajine nezapoja a v rozhovore pre al-Arabíja zdôraznil, že Kyjev sa zo strany Minska nemá čoho obáváť. „Niet sa čoho báť. Vôbec ničoho. Oni to vedia, vojaci to vedia. Ľudia na Ukrajine to vedia,“ povedal. „Túto tému víria iba politické ambície,“ dodal.