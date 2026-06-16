Utorok16. jún 2026, meniny má Bianka, Blanka, zajtra Adolf

Hana Lasicová odhalila zákulisie slávnej rodiny: TOTO jej odkázal otec Milan Lasica (†81)!

Hana Lasicová Zobraziť galériu (24)
Hana Lasicová (Zdroj: STVR)
© Zoznam/db © Zoznam/db

PRAHA - Spisovateľka Hana Lasicová zavítala do českej relácie Jana Krausa, kde otvorene prehovorila o živote po boku slávnych rodičov - mamy Magdy Vášáryovej a otca Milana Lasicu (†81). To, čo prezradila, vás dostane.

Hana Lasicová bola jednou z hostiek v relácii Jana Krausa a divákov pobavila úprimným rozprávaním o každodennom živote. Reč prišla aj na domácnosť a na to, že v mnohých praktických veciach sa stále môže spoľahnúť na svoju mamu Magdu Vášáryovú. „Ja teda nie som taká tá gazdinka. Je veľmi príjemné, že môžem mať tú maminku,“ priznala s úsmevom dcéra legendárneho Milana Lasicu, ktorý zomrel v júli 2021. 

Následne opísala situáciu, ktorá pobavila nielen moderátora, ale aj celé štúdio. Ako prezradila, doma sa riešilo rozmrazovanie mrazničky. Keď jej mama zistila, že ju ešte nikdy sama nerozmrazovala, zostala poriadne prekvapená. „Hanica, ty si ešte nerozmrazovala mrazničku?“ spomínala Lasicová na mamine slová. Jan Kraus na to pohotovo zareagoval poznámkou, že mraznička sa po čase sama pripomenie. „Je vidieť, že ste s maminkou dlho. Tá mraznička vám to inak povie po čase, vytečie, nepôjde otvoriť,“ zavtipkoval.

Najväčší smiech však prišiel až pri spomienke na reakciu jej otca. „A potom tato hovorí: Kto ťa vychoval?“ prezradila Lasicová, pričom publikum vybuchlo do smiechu. Úprimná rodinná príhoda opäť ukázala povestný humor, ktorý bol zosnulému Milanovi Lasicovi vlastný, a zároveň blízky vzťah, aký má Hana Lasicová so svojou mamou Magdou Vášáryovou.

Viac o téme: Magda VášáryováHana LasicováŠou Jana
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Legenda žije ďalej: FOTO
Legenda žije ďalej: FOTO Vnučka Milana Lasicu (†81)... Na koho sa podobá?
Domáci prominenti
Magda Vášáryová s dcérou
Magda Vášáryová prekvapila veľkou novinkou: Toto čakal len málokto!
Domáci prominenti
Magda Vášáryová
Herečka Magda Vášáryová zúri kvôli vyhrážkam rodine: Mením sa na vlčicu!
Domáci prominenti
Životná bolesť Vášáryovej: S
Životná bolesť Vášáryovej: S Lasicom prišli o syna!
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Svätovítskou katedrálou sa rozoznel nový organ, na slávnosti boli tisícky hostí
Svätovítskou katedrálou sa rozoznel nový organ, na slávnosti boli tisícky hostí
Správy
Tréner Trnavy Antonio Muñoz pred začiatkom letnej prípravy
Tréner Trnavy Antonio Muñoz pred začiatkom letnej prípravy
Šport
Futbalista Spartaka Martin Mikovič pred začiatkom letnej prípravy
Futbalista Spartaka Martin Mikovič pred začiatkom letnej prípravy
Šport

Domáce správy

Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Ilustračné foto
EÚ mení pravidlá: Batériová regulácia obráti trh naruby! Vymeníte si ju aj doma, ale... Ceny môžu ísť hore
Domáce
Slovensko čaká prudký ZLOM
Slovensko čaká prudký ZLOM v počasí: Najskôr prehánky a búrky, potom... Teploty vystrelia poriadne vysoko!
Domáce
Nočný požiar auta vo Vrakuni spôsobil škodu 80-tisíc eur, hasiči zasahovali rýchlo
Nočný požiar auta vo Vrakuni spôsobil škodu 80-tisíc eur, hasiči zasahovali rýchlo
Bratislava

Zahraničné

FOTO Americký bombardér B-52 sa
MIMORIADNE Tragédia na americkej základni: Bombardér B-52 sa zrútil po štarte, nehodu neprežil nikto z posádky
Zahraničné
V Rusku prekvitá nový
V Rusku prekvitá nový biznis: Tvorcovia AI si účtujú NEHORÁZNE sumy! Padlí ruskí vojaci sú opäť s rodinami
Zahraničné
Dorothee Bärová si vyslúžila
TOTO je najkrajšia politička Nemecka: Pozrite sa, aké sexi šaty si obliekla! Všetkým padla sánka
Zahraničné
Ilustračné foto
Po rokoch čakania prišiel zásadný zlom: Ukrajina otvorila prvé kapitoly prístupových rozhovorov s Európskou úniou
Zahraničné

Prominenti

Hana Lasicová
Hana Lasicová odhalila zákulisie slávnej rodiny: TOTO jej odkázal otec Milan Lasica (†81)!
Domáci prominenti
Broňa Gregušová a Mario
Gregušová je na Slovensku a jej ex Cimarro: Zvrátené, čo robí!
Domáci prominenti
Deti herca zo Zahúlime,
Deti herca zo Zahúlime, uvidíme netušili o otcovej sláve: Keď uvideli film, zaujímalo ich len jedno...
Osobnosti
Lela Ceterová v sexi
Lela Ceterová rozpálila internet: V čipke ukázala brutálne krivky a odkázala ženám jediné!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Pacienti s rakovinou majú nádej: Táto aktivita zvyšuje šancu na prežite! Robí ju skoro každý
Zaujímavosti
Vedci odhalili dosiaľ neznámy
Vedci odhalili dosiaľ neznámy mechanizmus rastlín: TOTO im pomáha zvládať vysoké teploty!
Zaujímavosti
10 skorých príznakov rakoviny,
10 skorých príznakov rakoviny, ktoré ľudia najčastejšie ignorujú
vysetrenie.sk
Muž vraj drží v
Fotografia z druhej svetovej vojny šokuje: Čo tam robí TENTO predmet zo súčasnosti?
Zaujímavosti

Dobré správy

Top nealko drinky medzi
Chutné drinky bez alkoholu? Tieto sú medzi Slovákmi TOP
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk
Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk

Ekonomika

Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)
Historická dohoda otriasla trhmi: Ropa padla najviac za posledné mesiace, európske akcie lámali rekordy!
Historická dohoda otriasla trhmi: Ropa padla najviac za posledné mesiace, európske akcie lámali rekordy!
Kažimír: V úzadí číhajú inflačné riziká (komentár)
Kažimír: V úzadí číhajú inflačné riziká (komentár)

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Favorit ratoval aspoň bod: Uruguaj vstúpil do turnaja remízou
MS VO FUTBALE 2026 Favorit ratoval aspoň bod: Uruguaj vstúpil do turnaja remízou
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Egypťania neudržali vedenie s Belgickom: Faraóni si s favoritom delia body
MS VO FUTBALE 2026 Egypťania neudržali vedenie s Belgickom: Faraóni si s favoritom delia body
MS vo futbale
Irán – Nový Zéland: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Irán – Nový Zéland: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Obliekal aj dres Trenčína: Hrdina zo zápasu so Španielskom sa stal celebritou
MS VO FUTBALE 2026 Obliekal aj dres Trenčína: Hrdina zo zápasu so Španielskom sa stal celebritou
MS vo futbale

Auto-moto

TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
Klasické testy
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Ako premeniť vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Ako premeniť vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Hľadám prácu
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
Trendy na trhu práce
Už od rána spieva? Ako prežiť prehnane energického kolegu, keď vy ste ešte len pri prvej káve
Už od rána spieva? Ako prežiť prehnane energického kolegu, keď vy ste ešte len pri prvej káve
O práci s humorom
Kariéra na 10 rokov dopredu? Zabudnite. Radšej sa sústreďte na týchto 10 krokov
Kariéra na 10 rokov dopredu? Zabudnite. Radšej sa sústreďte na týchto 10 krokov
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Bezmäsité jedlá
Prírodné železo aj omladzujúci efekt. Stačí hrsť moruší denne
Prírodné železo aj omladzujúci efekt. Stačí hrsť moruší denne
Rady a tipy

Technológie

Artrózou trpí štvrť miliardy ľudí na svete. Vedci konečne lepšie pochopili, čo sa deje v boľavých kĺboch
Artrózou trpí štvrť miliardy ľudí na svete. Vedci konečne lepšie pochopili, čo sa deje v boľavých kĺboch
Veda a výskum
Google zmenil dôležité nastavenie súkromia. Tento prepínač si skontroluj skôr, než si AI začne pamätať tvoje dáta
Google zmenil dôležité nastavenie súkromia. Tento prepínač si skontroluj skôr, než si AI začne pamätať tvoje dáta
Bezpečnosť
VIDEO: Humanoidný robot T1 kopol loptu tak silno, že prerazila stenu. Odborníci teraz upozorňujú na problém, ktorý nejde ignorovať
VIDEO: Humanoidný robot T1 kopol loptu tak silno, že prerazila stenu. Odborníci teraz upozorňujú na problém, ktorý nejde ignorovať
Technológie
VIDEO: Američania zverejnili nové UFO spisy. Na videách sú svietiace gule, ktoré sa delia a znova spájajú
VIDEO: Američania zverejnili nové UFO spisy. Na videách sú svietiace gule, ktoré sa delia a znova spájajú
Správy

Bývanie

Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia

Pre kutilov

Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5-dňový jedálniček pred dovolenkou: Pomôže vám zbaviť sa nafúknutého brucha aj pocitu ťažoby
Chudnutie a diéty
5-dňový jedálniček pred dovolenkou: Pomôže vám zbaviť sa nafúknutého brucha aj pocitu ťažoby
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Americký bombardér B-52 sa
Zahraničné
MIMORIADNE Tragédia na americkej základni: Bombardér B-52 sa zrútil po štarte, nehodu neprežil nikto z posádky
Ilustračné foto
Domáce
EÚ mení pravidlá: Batériová regulácia obráti trh naruby! Vymeníte si ju aj doma, ale... Ceny môžu ísť hore
V Rusku prekvitá nový
Zahraničné
V Rusku prekvitá nový biznis: Tvorcovia AI si účtujú NEHORÁZNE sumy! Padlí ruskí vojaci sú opäť s rodinami
Slovensko čaká prudký ZLOM
Domáce
Slovensko čaká prudký ZLOM v počasí: Najskôr prehánky a búrky, potom... Teploty vystrelia poriadne vysoko!

Ďalšie zo Zoznamu