Hana Lasicová odhalila zákulisie slávnej rodiny: TOTO jej odkázal otec Milan Lasica (†81)!

PRAHA - Spisovateľka Hana Lasicová zavítala do českej relácie Jana Krausa, kde otvorene prehovorila o živote po boku slávnych rodičov - mamy Magdy Vášáryovej a otca Milana Lasicu (†81). To, čo prezradila, vás dostane.
Hana Lasicová bola jednou z hostiek v relácii Jana Krausa a divákov pobavila úprimným rozprávaním o každodennom živote. Reč prišla aj na domácnosť a na to, že v mnohých praktických veciach sa stále môže spoľahnúť na svoju mamu Magdu Vášáryovú. „Ja teda nie som taká tá gazdinka. Je veľmi príjemné, že môžem mať tú maminku,“ priznala s úsmevom dcéra legendárneho Milana Lasicu, ktorý zomrel v júli 2021.
Následne opísala situáciu, ktorá pobavila nielen moderátora, ale aj celé štúdio. Ako prezradila, doma sa riešilo rozmrazovanie mrazničky. Keď jej mama zistila, že ju ešte nikdy sama nerozmrazovala, zostala poriadne prekvapená. „Hanica, ty si ešte nerozmrazovala mrazničku?“ spomínala Lasicová na mamine slová. Jan Kraus na to pohotovo zareagoval poznámkou, že mraznička sa po čase sama pripomenie. „Je vidieť, že ste s maminkou dlho. Tá mraznička vám to inak povie po čase, vytečie, nepôjde otvoriť,“ zavtipkoval.
Najväčší smiech však prišiel až pri spomienke na reakciu jej otca. „A potom tato hovorí: Kto ťa vychoval?“ prezradila Lasicová, pričom publikum vybuchlo do smiechu. Úprimná rodinná príhoda opäť ukázala povestný humor, ktorý bol zosnulému Milanovi Lasicovi vlastný, a zároveň blízky vzťah, aký má Hana Lasicová so svojou mamou Magdou Vášáryovou.
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