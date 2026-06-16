Utorok16. jún 2026, meniny má Bianka, Blanka, zajtra Adolf

Deti herca zo Zahúlime, uvidíme netušili o otcovej sláve: Keď uvideli film, zaujímalo ich len jedno...

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: HBO Max)
© Zoznam/NL © Zoznam/NL

USA - Hollywoodska hviezda John Cho sa narodil v Soule a do USA emigroval s rodičmi ako šesťročný. Okrem úspešnej hereckej kariéry je aj hudobníkom, spisovateľom a oddaným otcom dvoch detí, ktoré starostlivo chráni pred médiami.

John Cho je úspešný americký herec a hudobník korejského pôvodu, ktorý sa preslávil svojím komediálnym talentom aj dramatickými úlohami. Patrí medzi najvýznamnejších ázijsko-amerických hercov v Hollywoode, pričom je známy svojím otvoreným bojom proti stereotypnému obsadzovaniu ázijských hercov.

Narodil sa ako John Yohan Cho 16. júna 1972 v juhokórejskom Soule. Keď mal šesť rokov, jeho rodina emigrovala do Spojených štátov. Jeho otec bol kresťanským duchovným, rodina preto často menila bydlisko a žila v mestách ako Houston či Seattle, až nakoniec zakotvila v Los Angeles.

John úspešne vyštudoval v Los Angeles strednú školu Herbert Hoover High School. Pokračoval na prestížnej Kalifornskej univerzite v Berkeley, kde v roku 1996 získal bakalársky titul z anglickej literatúry. Po škole sa nakrátko stal učiteľom angličtiny a vyučoval deti na základnej škole Pacific Hills School. Popri tom sa začal venovať herectvu v ázijsko-americkom divadelnom súbore East West Players.

Svoju filmovú kariéru odštartoval drobnými úlohami koncom 90-tych rokov. Masovú popularitu získal vďaka mini-úlohe študenta na párty vo filme Prci, prci, prcičky (1999). Jeho postava v tejto kultovej tínedžerskej komédii po prvýkrát na svete spopularizovala celosvetovo známy slangový výraz „MILF“.

Asi najviac ho preslávila úloha v sérii bláznivých komédií Zahúlime, uvidíme (Harold & Kumar, 2004-2011) a rola Hikaru Sulu vo filmovej sérii Star Trek (2009-2016). Cho zažiaril aj v hlavnej úlohe oceňovaného mysteriózneho trileru Pátranie (Searching, 2018). Celý film sa odohráva výlučne na obrazovkách počítačov a smartfónov, kde Cho ako zúfalý otec pátra po svojej nezvestnej dcére. Jeho zatiaľ posledným veľkým kinofilmom bol sci-fi horor Afraid (2024), kde stvárnil otca rodiny, ktorá testuje pokročilú umelú inteligenciu v domácnosti. Koncom roka 2025 zažil svoj debut v juhokórejskej dráme Tempest, kde si zahral postavu menom Anderson Miller. 

John Cho sa nevyhol ani účinkovaniu v seriáloch. Objavil sa v hlavnej úlohe seriálu Cowboy Bebop (2021) od Netflixu, kde stvárnil vesmírneho lovca odmien Spika Spiegela. Zahral si tiež v seriáloch FlashForward, Sleepy Hollow či Selfie. John aj naďalej aktívne pokračuje vo svojej hereckej kariére a v súčasnosti sa zameriava najmä na televízne projekty a produkciu nezávislých filmov.

Deti herca zo Zahúlime,
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: HBO Max)
V roku 2006 sa John oženil s herečkou Kerri Higuchi, s ktorou sa spoznal počas štúdia na univerzite. V rozhovoroch priznal, že ho na nej okamžite upútalo jej obrovské sebavedomie a zmysel pre humor. Spoločne si zahrali napríklad v seriáli FlashForward. Spoločne vychovávajú dve deti – syna (2008) a dcéru (2013). Rodina zvláda život v Hollywoode predovšetkým vďaka striktnému oddeleniu súkromia od kariéry a silnému zameraniu na rodinný život. Napriek tomu, že obaja manželia pracujú v šoubiznise, ich domácnosť funguje prekvapivo tradične a pokojne.

Keď sa im v roku 2008 narodilo prvé dieťa, John Cho otvorene vyhlásil, že odchádza na "materskú dovolenku". Dobrovoľne stopol rozbehnutú kariéru po úspechu filmu Zahúlime, uvidíme, aby mohol byť doma a učiť sa byť otcom.

John Cho a jeho manželka Kerri zásadne neumiestňujú fotky svojich detí na sociálne siete a neberú ich do spoločnosti. O tom, ako veľmi si strážia súkromie, svedčí aj fakt, že verejnosť dodnes oficiálne nespoznala meno ich dcéry. Chcú, aby ich deti prežili úplne normálne detstvo bez tlaku popularity. V iných rozhovoroch Cho priznal, že pre deti zostáva v prvom rade iba "nudným otcom", ktorý im dáva domáce úlohy a príkazy. Cho vtipkoval, že hoci ho na ulici spoznávajú ľudia kvôli filmom ako Star Trek, jeho deti ho doma často ignorujú. Sláva v Hollywoode mu v domácom prostredí neprináša žiadnu autoritu.

Keďže John s manželkou držali deti mimo šoubiznisu, realitu otcovej kariéry objavovali postupne až v tínedžerskom veku. Ich reakcia na otcovu slávu bola mimoriadne vtipná, pričom ich zaujímali úplne iné veci než samotný fakt, že ich otec je známou hollywoodskou hviezdou.

John Cho a Kal Penn vo filme Zahúlime, uvidíme
Zobraziť galériu (3)
John Cho a Kal Penn vo filme Zahúlime, uvidíme  (Zdroj: New Line Productions)
John pred nimi dlho tajil svoje najznámejšie bláznivé komédie. S úsmevom dodáva, že im tieto filmy ukáže až vtedy, keď budú dospelí, aby si zachoval aspoň nejaký rešpekt. V lete 2024, pri príležitosti 20. výročia kultovej komédie Zahúlime, uvidíme, si film po prvýkrát tajne pozrel Johnov vtedy 16-ročný syn Kage. Po pozretí filmu ho však nezaujímalo, prečo jeho otec hrá v "huličskej" komédii, ani koľko hamburgerov v skutočnosti zjedol. Prišiel za Johnom s jedinou vážnou otázkou: „Takže ty si sa naozaj stretol s Ryanom Reynoldsom?!“. Ryan si totiž v tomto filme strihol iba maličké cameo ako chirurg. A keďže Reynolds patrí medzi najväčšie globálne superhviezdy, pre tínedžera bolo toto zistenie oveľa fascinujúcejšie než celá otcova rola. 

Nuž a keďže ide o dosť bláznivú a mládeži neprístupnú komédiu plnú drog a dospelého humoru, John musel svoju mladšiu dcéru doslova "odpratať" preč z domu, pretože na takýto film ešte nebola pripravená.

John Cho je tiež hudobne nadaný. Pôsobí ako spevák v losangeleskej rockovej kapele Viva La Union a príležitostne sa venuje písaniu kníh pre mládež (v roku 2022 vydal úspešnú novelu Troublemaker). V roku 2006 ho prestížny časopis People zaradil medzi najpríťažlivejších mužov planéty.

Viac o téme: John Cho
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tajomstvá Petra Kostku: Tragická
Tajomstvá Petra Kostku: Tragická smrť manželky, s dcérou sa roky nerozprával! Trpké sklamanie
Osobnosti
Michael J. Fox
V 29. rokoch mu patrila sláva a pri nohách mu ležal celý svet: Krutá diagnóza zmenila všetko!
Osobnosti
Tajomstvo zabávača Karla Šípa:
Tajomstvo zabávača Karla Šípa: Nemanželská dcéra spáchala samovraždu! Taká mladá...
Osobnosti
Režisér českých komédií: 3-krát
Režisér českých komédií: 3-krát chcel zomrieť... 1. pokus o samovraždu už na gymnáziu!
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Svätovítskou katedrálou sa rozoznel nový organ, na slávnosti boli tisícky hostí
Svätovítskou katedrálou sa rozoznel nový organ, na slávnosti boli tisícky hostí
Správy
Tréner Trnavy Antonio Muñoz pred začiatkom letnej prípravy
Tréner Trnavy Antonio Muñoz pred začiatkom letnej prípravy
Šport
Futbalista Spartaka Martin Mikovič pred začiatkom letnej prípravy
Futbalista Spartaka Martin Mikovič pred začiatkom letnej prípravy
Šport

Domáce správy

Slovensko čaká prudký ZLOM
Slovensko čaká prudký ZLOM v počasí: Najskôr prehánky a búrky, potom... Teploty vystrelia poriadne vysoko!
Domáce
Diaľnicu D2 za Lozornom
Diaľnicu D2 za Lozornom v smere do Bratislavy blokuje skrížený kamión
Domáce
TEST OSOBNOSTI: Aký typ
TEST OSOBNOSTI: Aký typ inteligencie u teba prevažuje?
hashtag.sk
Nočný požiar auta vo Vrakuni spôsobil škodu 80-tisíc eur, hasiči zasahovali rýchlo
Nočný požiar auta vo Vrakuni spôsobil škodu 80-tisíc eur, hasiči zasahovali rýchlo
Bratislava

Zahraničné

Dorothee Bärová si vyslúžila
TOTO je najkrajšia politička Nemecka: Pozrite sa, aké sexi šaty si obliekla! Všetkým padla sánka
Zahraničné
Ilustračné foto
Po rokoch čakania prišiel zásadný zlom: Ukrajina otvorila prvé kapitoly prístupových rozhovorov s Európskou úniou
Zahraničné
FOTO Žiak Jacob Medina (†12)
DESIVÁ SMRŤ Jacob (†12) sa UDUSIL počas vyučovania! Stopy vedú k výzve na sociálnych sieťach
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Viktor Orbán
Orbán označil za smiešne, že Tisza presadila, že už nemôže byť premiérom
Zahraničné

Prominenti

Deti herca zo Zahúlime,
Deti herca zo Zahúlime, uvidíme netušili o otcovej sláve: Keď uvideli film, zaujímalo ich len jedno...
Osobnosti
Lela Ceterová v sexi
Lela Ceterová rozpálila internet: V čipke ukázala brutálne krivky a odkázala ženám jediné!
Domáci prominenti
Harper Seven Beckham
Harper chcela zachrániť rodinu, pokus o zmierenie skončil fiaskom: Čo sa stalo pred domom jej brata?
Zahraniční prominenti
Veľký deň Kollárovho syna
Veľký deň Kollárovho syna Alexa: Prvé sväté prijímanie bez otca? FOTO Ozvala sa však iná známa ex!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci odhalili dosiaľ neznámy
Vedci odhalili dosiaľ neznámy mechanizmus rastlín: TOTO im pomáha zvládať vysoké teploty!
Zaujímavosti
10 skorých príznakov rakoviny,
10 skorých príznakov rakoviny, ktoré ľudia najčastejšie ignorujú
vysetrenie.sk
Muž vraj drží v
Fotografia z druhej svetovej vojny šokuje: Čo tam robí TENTO predmet zo súčasnosti?
Zaujímavosti
Koniec ihiel a mutácií?
Koniec ihiel a mutácií? Vakcína navrhnutá umelou inteligenciou sa pichá BEZ ihly! Výsledky šokujú
Zaujímavosti

Dobré správy

Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk
Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk
Detská pokožka si pamätá
Detská pokožka si pamätá každé spálenie: Robíte aj vy túto chybu pri SPF?
plnielanu.sk

Ekonomika

Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)
Historická dohoda otriasla trhmi: Ropa padla najviac za posledné mesiace, európske akcie lámali rekordy!
Historická dohoda otriasla trhmi: Ropa padla najviac za posledné mesiace, európske akcie lámali rekordy!
Kažimír: V úzadí číhajú inflačné riziká (komentár)
Kažimír: V úzadí číhajú inflačné riziká (komentár)

Šport

Saudská Arábia – Uruguaj: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Saudská Arábia – Uruguaj: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Egypťania neudržali vedenie s Belgickom: Faraóni si s favoritom delia body
MS VO FUTBALE 2026 Egypťania neudržali vedenie s Belgickom: Faraóni si s favoritom delia body
MS vo futbale
Irán – Nový Zéland: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Irán – Nový Zéland: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Obliekal aj dres Trenčína: Hrdina zo zápasu so Španielskom sa stal celebritou
MS VO FUTBALE 2026 Obliekal aj dres Trenčína: Hrdina zo zápasu so Španielskom sa stal celebritou
MS vo futbale

Auto-moto

TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
Klasické testy
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Ako premeniť vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Ako premeniť vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Hľadám prácu
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
Trendy na trhu práce
Už od rána spieva? Ako prežiť prehnane energického kolegu, keď vy ste ešte len pri prvej káve
Už od rána spieva? Ako prežiť prehnane energického kolegu, keď vy ste ešte len pri prvej káve
O práci s humorom
Kariéra na 10 rokov dopredu? Zabudnite. Radšej sa sústreďte na týchto 10 krokov
Kariéra na 10 rokov dopredu? Zabudnite. Radšej sa sústreďte na týchto 10 krokov
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Bezmäsité jedlá
Prírodné železo aj omladzujúci efekt. Stačí hrsť moruší denne
Prírodné železo aj omladzujúci efekt. Stačí hrsť moruší denne
Rady a tipy

Technológie

Google zmenil dôležité nastavenie súkromia. Tento prepínač si skontroluj skôr, než si AI začne pamätať tvoje dáta
Google zmenil dôležité nastavenie súkromia. Tento prepínač si skontroluj skôr, než si AI začne pamätať tvoje dáta
Bezpečnosť
VIDEO: Humanoidný robot T1 kopol loptu tak silno, že prerazila stenu. Odborníci teraz upozorňujú na problém, ktorý nejde ignorovať
VIDEO: Humanoidný robot T1 kopol loptu tak silno, že prerazila stenu. Odborníci teraz upozorňujú na problém, ktorý nejde ignorovať
Technológie
VIDEO: Američania zverejnili nové UFO spisy. Na videách sú svietiace gule, ktoré sa delia a znova spájajú
VIDEO: Američania zverejnili nové UFO spisy. Na videách sú svietiace gule, ktoré sa delia a znova spájajú
Správy
Vojna na Ukrajine prekročila ďalšiu hranicu. Kyjev mal otestovať drony, ktoré samy našli a zabili ruských vojakov bez zásahu človeka
Vojna na Ukrajine prekročila ďalšiu hranicu. Kyjev mal otestovať drony, ktoré samy našli a zabili ruských vojakov bez zásahu človeka
Armádne technológie

Bývanie

Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia

Pre kutilov

Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Týmto znameniam sa najviac darí v druhom polčase života: To najlepšie ich ešte len čaká
Partnerské vzťahy
Týmto znameniam sa najviac darí v druhom polčase života: To najlepšie ich ešte len čaká
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slovensko čaká prudký ZLOM
Domáce
Slovensko čaká prudký ZLOM v počasí: Najskôr prehánky a búrky, potom... Teploty vystrelia poriadne vysoko!
Dorothee Bärová si vyslúžila
Zahraničné
TOTO je najkrajšia politička Nemecka: Pozrite sa, aké sexi šaty si obliekla! Všetkým padla sánka
Žiak Jacob Medina (†12)
Zahraničné
DESIVÁ SMRŤ Jacob (†12) sa UDUSIL počas vyučovania! Stopy vedú k výzve na sociálnych sieťach
Angela Kuschelová predpovedá svetu
Zahraničné
Veštica šokovala proroctvom: Svet čaká v roku 2026 deväť katastrof! Predtým predpovedala vojnu s Iránom

Ďalšie zo Zoznamu