Deti herca zo Zahúlime, uvidíme netušili o otcovej sláve: Keď uvideli film, zaujímalo ich len jedno...

USA - Hollywoodska hviezda John Cho sa narodil v Soule a do USA emigroval s rodičmi ako šesťročný. Okrem úspešnej hereckej kariéry je aj hudobníkom, spisovateľom a oddaným otcom dvoch detí, ktoré starostlivo chráni pred médiami.
John Cho je úspešný americký herec a hudobník korejského pôvodu, ktorý sa preslávil svojím komediálnym talentom aj dramatickými úlohami. Patrí medzi najvýznamnejších ázijsko-amerických hercov v Hollywoode, pričom je známy svojím otvoreným bojom proti stereotypnému obsadzovaniu ázijských hercov.
Narodil sa ako John Yohan Cho 16. júna 1972 v juhokórejskom Soule. Keď mal šesť rokov, jeho rodina emigrovala do Spojených štátov. Jeho otec bol kresťanským duchovným, rodina preto často menila bydlisko a žila v mestách ako Houston či Seattle, až nakoniec zakotvila v Los Angeles.
John úspešne vyštudoval v Los Angeles strednú školu Herbert Hoover High School. Pokračoval na prestížnej Kalifornskej univerzite v Berkeley, kde v roku 1996 získal bakalársky titul z anglickej literatúry. Po škole sa nakrátko stal učiteľom angličtiny a vyučoval deti na základnej škole Pacific Hills School. Popri tom sa začal venovať herectvu v ázijsko-americkom divadelnom súbore East West Players.
Svoju filmovú kariéru odštartoval drobnými úlohami koncom 90-tych rokov. Masovú popularitu získal vďaka mini-úlohe študenta na párty vo filme Prci, prci, prcičky (1999). Jeho postava v tejto kultovej tínedžerskej komédii po prvýkrát na svete spopularizovala celosvetovo známy slangový výraz „MILF“.
Asi najviac ho preslávila úloha v sérii bláznivých komédií Zahúlime, uvidíme (Harold & Kumar, 2004-2011) a rola Hikaru Sulu vo filmovej sérii Star Trek (2009-2016). Cho zažiaril aj v hlavnej úlohe oceňovaného mysteriózneho trileru Pátranie (Searching, 2018). Celý film sa odohráva výlučne na obrazovkách počítačov a smartfónov, kde Cho ako zúfalý otec pátra po svojej nezvestnej dcére. Jeho zatiaľ posledným veľkým kinofilmom bol sci-fi horor Afraid (2024), kde stvárnil otca rodiny, ktorá testuje pokročilú umelú inteligenciu v domácnosti. Koncom roka 2025 zažil svoj debut v juhokórejskej dráme Tempest, kde si zahral postavu menom Anderson Miller.
John Cho sa nevyhol ani účinkovaniu v seriáloch. Objavil sa v hlavnej úlohe seriálu Cowboy Bebop (2021) od Netflixu, kde stvárnil vesmírneho lovca odmien Spika Spiegela. Zahral si tiež v seriáloch FlashForward, Sleepy Hollow či Selfie. John aj naďalej aktívne pokračuje vo svojej hereckej kariére a v súčasnosti sa zameriava najmä na televízne projekty a produkciu nezávislých filmov.
Keď sa im v roku 2008 narodilo prvé dieťa, John Cho otvorene vyhlásil, že odchádza na "materskú dovolenku". Dobrovoľne stopol rozbehnutú kariéru po úspechu filmu Zahúlime, uvidíme, aby mohol byť doma a učiť sa byť otcom.
John Cho a jeho manželka Kerri zásadne neumiestňujú fotky svojich detí na sociálne siete a neberú ich do spoločnosti. O tom, ako veľmi si strážia súkromie, svedčí aj fakt, že verejnosť dodnes oficiálne nespoznala meno ich dcéry. Chcú, aby ich deti prežili úplne normálne detstvo bez tlaku popularity. V iných rozhovoroch Cho priznal, že pre deti zostáva v prvom rade iba "nudným otcom", ktorý im dáva domáce úlohy a príkazy. Cho vtipkoval, že hoci ho na ulici spoznávajú ľudia kvôli filmom ako Star Trek, jeho deti ho doma často ignorujú. Sláva v Hollywoode mu v domácom prostredí neprináša žiadnu autoritu.
Keďže John s manželkou držali deti mimo šoubiznisu, realitu otcovej kariéry objavovali postupne až v tínedžerskom veku. Ich reakcia na otcovu slávu bola mimoriadne vtipná, pričom ich zaujímali úplne iné veci než samotný fakt, že ich otec je známou hollywoodskou hviezdou.
Nuž a keďže ide o dosť bláznivú a mládeži neprístupnú komédiu plnú drog a dospelého humoru, John musel svoju mladšiu dcéru doslova "odpratať" preč z domu, pretože na takýto film ešte nebola pripravená.
John Cho je tiež hudobne nadaný. Pôsobí ako spevák v losangeleskej rockovej kapele Viva La Union a príležitostne sa venuje písaniu kníh pre mládež (v roku 2022 vydal úspešnú novelu Troublemaker). V roku 2006 ho prestížny časopis People zaradil medzi najpríťažlivejších mužov planéty.