Iránsku jadrovú hrozbu sme oddialili o roky, tvrdí Netanjahu: Oznámil kandidatúru a hovorí o víťazstve

JERUZALEM - Izrael svoju vojenskou kampaňou proti Iránu zabránil Teheránu získať jadrové zbrane v najbližších rokoch a odvrátil existenčnú hrozbu pre židovský štát. V pondelok to na tlačovej konferencii vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu po tom, čo Spojné štáty oznámili uzavretie dohody o ukončení vojny s Iránom. Izraelský premiér však pripustil, že nevie, čo presne je obsahom dohody medzi Teheránom a Washingtonom. Informuje o tom agentúra DPA a portál Times of Israel (TOI).
Bez rozsiahlych vojenských operácií realizovaných spoločne so Spojenými štátmi by Irán už podľa izraelského premiéra mal jadrové bomby a miliónom Izraelčanov by hrozilo smrteľné nebezpečenstvo. Spoločná vojenská kampaň podľa neho toto nebezpečenstvo odstránila na „mnoho rokov“ dopredu. „Či už s dohodou, alebo bez nej, Irán nebude mať jadrové zbrane – ani dnes, ani zajtra. Pokiaľ budem premiérom Izraela sa tak nestane,“ vyhlásil Netanjahu.
TOI pripomína, že Izrael nebol zakomponovaný do negociačného procesu s Iránom. Netanjahu na tlačovej konferencii pripustil, že zatiaľ nepozná podrobnosti dohody, ktorá má byť formálne podpísaná v piatok vo Švajčiarsku.
Izraelský premiér je preto terčom kritiky na domácej politickej scéne, a to aj zo strany členov svojej vlády. Kritici mu vyčítajú, že Izrael sa prispôsobil podmienkam diktovaným zo Spojených štátov a že v Iráne aj po vojne naďalej vládne rovnaký klerikálny režim. Na otázku týkajúcu sa správ o nezhodách s americkým prezidentom Donaldom Trumpom Netanjahu odvetil, že nemajú vždy rovnaké názory. „Som zodpovedný za bezpečnostné záujmy Izraela,“ povedal. Ozrejmil tiež, že vojenské ťaženie proti iránskym spojencom v regióne sa ešte neskončilo. Izraelské sily podľa neho zostanú v „bezpečnostných zónach“ v Pásme Gazy, južnom Libanone a Sýrii tak dlho, ako to bude potrebné.
Netanjahu vyhlásil, že bude kandidovať v parlamentných voľbách a zvíťazí
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok oznámil, že bude kandidovať v parlamentných voľbách, ktoré sú naplánované na druhú polovicu októbra 2026. Premiér potvrdil kandidatúru napriek kritike, ktorú v krajine dostáva za svoj prístup k vojne na Blízkom východe a jej následkom, informuje agentúra AFP.
„Budem kandidovať vo voľbách a plánujem zvíťaziť,“ povedal izraelský líder počas tlačovej konferencie. Jeho strana Likud potvrdila kandidatúru už v stredu, deň po tom, čo americký prezident Donald Trump spochybnil, či sa bude súčasný 76-ročný izraelský premiér uchádzať o ďalšie volebné obdobie. Netanjahu je najdlhšie úradujúcim premiérom Izraela a v tejto pozícii ho s prerušením vedie už takmer dvadsať rokov. Zároveň však na súde čelí obžalobe z korupcie.
Agentúra AFP pripomína, že predseda izraelskej vlády mal viaceré zdravotné problémy. Nedávno informoval, že chirurgovia mu úspešne odstránili na prostate „malý zhubný nádor v počiatočnom štádiu“. V roku 2024 podstúpil operáciu pruhu a v decembri toho istého roku mu operovali zväčšenú prostatu. Podľa informácií z jeho kancelárie bol od svojho návratu do úradu v decembri 2022 viackrát hospitalizovaný.