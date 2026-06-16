MIMORIADNE Tragédia na americkej základni: Bombardér B-52 sa zrútil po štarte, nehodu neprežil nikto z posádky

WASHINGTON - Pri pondelňajšej nehode amerického strategického bombardéra B-52 Stratofortress na Edwardsovej leteckej základni v Kalifornii zahynulo všetkých osem členov posádky. Lietadlo po páde zhorelo a po zhliadnutí záberov havárie sa zistilo, že nikto nemohol prežiť, uviedol podľa agentúry AP plukovník James Hayes.
Podľa vyhlásenia leteckej základne lietadlo prepravovalo osem osôb na rutinnú skúšobnú misiu. Zrútil sa krátko po štarte o 11:20 miestneho času, teda 20:20 SELČ. Na palube boli vládni dodávatelia a vojaci v uniformách. Výrobca lietadiel Boeing potvrdil, že na palube boli dvaja jeho zamestnanci.
Príčinu nehody vyšetrujú
Zatiaľ nie je jasné, čo haváriu spôsobilo. Príčina nehody sa vyšetruje a vyšetrovanie by podľa Hayesa mohlo trvať až šesť mesiacov. Hayes dodal, že lietadlo bolo súčasťou programu modernizácie radarov bombardérov B-52. Boeing v roku 2025 dodal na Edwardsovu základňu stroj s novým radarom AESA, ktorý má nahradiť doterajší zastaraný systém. Tento rok na ňom prebiehali testy, nie je ale jasné, či práve toto lietadlo havarovalo, upozornila AP.
Lietadlo bolo úplne zničené
Zábery z miesta nehody, ktoré odvysielala televízia Fox News, ukazovali tlejúce spálenisko pri jednej z dráh základne. Zo snímok sa zdalo, že stroj bol úplne zničený.
Letecký expert Jeff Guzzetti agentúre AP povedal, že je neobvyklé, že sa lietadlo zrútilo veľmi krátko po štarte bez toho, aby dosiahlo väčšiu výšku alebo vzdialenosť. To podľa neho naznačuje možnú poruchu v riadení letu, teda problém s tým, ako pilot ovláda lietadlo. Medzi možné príčiny podľa neho patria napríklad zle nastavené ovládacie prvky po údržbe, vážna porucha motora alebo zlyhanie niektorého zariadenia, ktoré bolo práve testované.
B-52 slúži už viac než 70 rokov
Bombardér B-52 je v službách amerického letectva vyše 70 rokov a najmladšie stroje pochádzajú zo začiatku 60. rokov minulého storočia. Lietadlá, ktoré unesú 32 ton munície a majú bojový dolet cez 14.000 kilometrov bez dotankovania, prešli v minulosti opakovane modernizáciami. Predpokladá sa, že v službe zostanú do 50. rokov terajšieho storočia. Americká armáda toto lietadlo nasadzovala v rade konfliktov, vo Vietname, Iraku, Afganistane či Iráne.
Edwardsova základňa v Kalifornii je dôležitým centrom testovacích a vývojových aktivít amerického letectva. Uskutočňujú sa tu skúšky lietadiel, zbraňových systémov, softvéru i ďalších komponentov pred ich zakúpením a uvedením do služby aj po celú dobu ich životného cyklu. Práve v tejto púštnej oblasti dosiahol v roku 1947 skúšobný pilot Chuck Yeager po prvýkrát nadzvukovú rýchlosť, a prekonal tak zvukovú bariéru.