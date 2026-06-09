Ukrajina prišla o dôležitého spojenca: Členský štát NATO po zmene vlády zastavil dodávky zbraní

SOFIA - Bulharský minister obrany Dimitar Stojanov v utorok oznámil, že jeho krajina už nebude dodávať zbrane Ukrajine. S odvolaním sa na spravodajský web The Sofia Globe o tom informovala agentúra AP.
„Vojna na Ukrajine sa nevyrieši na bojisku. Sme svedkami vyčerpávacej vojny a bez ohľadu na to, koľko zbraní sa dodá, vedie to len k nárastu počtu úmrtí,“ povedal Stojanov na tlačovej konferencii a vyzval na diplomatické riešenie vojnového konfliktu rozpútaného Ruskom.
„Ukrajina potrebuje viac ľudí, nie zbraní. Zbraní má dosť, preto neplánujeme dodávať ukrajinskej armáde ďalšie,“ vyhlásil Stojanov podľa agentúry Bloomberg. Minister hovorí, že nastal „čas sadnúť si za rokovací stôl“ a „hľadať spravodlivý mier, ktorý musia definovať obe strany konfliktu“.
Uviedol, že úloha Európskej únie v tomto procese je mimoriadne dôležitá, no dodal, že „je ťažké ju označiť za sprostredkovateľa, keďže Ukrajinu v tejto vojne podporovala“. Stojanov zároveň oznámil, že Bulharsko plánuje do roku 2030 zvýšiť výdavky na obranu na päť percent HDP. Oznámenie o ukončení dodávok zbraní pre Ukrajinu predstavuje pre krajinu zlomový bod. Sofia v marci 2025 podpísala s Kyjevom obrannú dohodu na desať rokov. Zbrojný priemysel vytvára v Bulharsku takmer štyri percentá HDP a po začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 jeho produkcia výrazne vzrástla, podotkla AP.
Premiér Rumen Radev, ktorého vláda nastúpila po víťazstve v aprílových parlamentných voľbách, už roky odmieta vyzbrojovanie Kyjeva a namiesto toho volá po „diplomatických riešeniach“. Bulharsko, ktoré je členom NATO a Európskej únie, poskytuje vojenskú pomoc Ukrajine od začiatku ruskej invázie v roku 2022. Dodávky prevažne sovietskych zbraní zohrali dôležitú úlohu v počiatočných fázach vojny. Pre politické spory v Bulharsku však boli dodávané cez tretie krajiny.