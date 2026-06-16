V lekárničke ho má takmer každý! Prerušili dodávku známeho voľnopredajného lieku

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na Slovensku bude prerušená dodávka lieku, po ktorom mnohí Slováci siahajú pri bolesti hlavy či zvýšenej teplote a lekárničke ho má takmer každý - ASPIRIN PROTECT 100 tbl ent 100 mg (blis.Al/PP priehľ.) 1x20 ks.
"Dňa 10. 6. 2026 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 15. 6. 2026," informuje web ADC.
(Zdroj: ADC)
Držiteľom rozhodnutia a dodávateľom na slovenský trh je spoločnosť Bayer, spol. s.r.o. Výrobcom je nemecká firma Bayer Bitterfeld GmbH.
Liek nie je viazaný na lekársky predpis. Na trhu sú podobné produkty, po ktorých môžu pacienti v prípade potreby siahnuť.