AKTUÁLNE Doprava na D1 smerom do Bratislavy je ochromená: Po nehodách sa tvoria kilometrové kolóny!

BRATISLAVA - Nehody na D1 urobili problémy vodičom smerujúcim ráno do hlavného mesta. Na D1 došlo k dvom škodovým udalostiam, ktoré komplikujú dopravu a na diaľnici sa tvoria kilometrové kolóny.
Ako informovala polícia, na diaľnici D1 v smere do Bratislavy došlo k dvom škodovým udalostiam, a to na 15. a 17,5. kilometri v úseku medzi križovatkou D1/D4 a Vajnormi. V dôsledku týchto udalostí sa v predmetnom úseku tvoria rozsiahle kolóny vozidiel, ktoré aktuálne siahajú približne po 21. kilometer diaľnice.
"Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde uvedeným úsekom, rešpektovanie pokynov polície a vytváranie záchranárskej uličky. Ak je to možné, vodičom odporúčame využiť alternatívne trasy a pri plánovaní cesty počítať so zdržaním," uviedli.