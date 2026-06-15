Po rokoch čakania prišiel zásadný zlom: Ukrajina otvorila prvé kapitoly prístupových rozhovorov s Európskou úniou

LUXEMBURG - Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly rokovaní o vstupe do Európskej únie. Medzivládna konferencia sa mohla uskutočniť po tom, ako Maďarsko po dvoch rokoch zrušilo svoju blokádu. Prístupová konferencia sa konala dnes v Luxemburgu a Ukrajinu na nej zastupoval vicepremiér Taras Kačka.
„Dnešný historický míľnik je jedným z vrcholov cyperského predsedníctva v Rade EÚ a vysiela jasný signál: budúcnosť Ukrajiny a jej občanov je pevne zakotvená v Európskej únii,“ uviedla námestníčka cyperského ministra pre európske záležitosti Marilena Raounová. Cyprus v súčasnosti predsedá Rade EÚ.
Dnešná prístupová konferencia podľa nej potvrdzuje aj neochvejný záväzok Ukrajiny k európskej integrácii a oceňuje významný pokrok, ktorý krajina dosiahla napriek bezprecedentným výzvam. „Rozšírenie Európskej únie nie je iba strategickou príležitosťou pre Ukrajinu, ale aj strategickou investíciou do silnejšej, bezpečnejšej a jednotnejšej Európy,“ dodala.
Prístupové rokovania sa začali v roku 2024
Ukrajina, ktorá sa už viac ako štyri roky bráni ruskej agresii, oficiálne začala rokovania o vstupe do Európskej únie v júni 2024 počas belgického predsedníctva.
Nasledovalo posudzovanie súladu ukrajinskej legislatívy s normami EÚ, takzvaný skríning. Tento proces bol nevyhnutnou podmienkou na otvorenie tematických klastrov, pričom každý z nich zahŕňa niekoľko prístupových kapitol.
Prvý klaster sa týka základných princípov členstva
Prvý tematický klaster, ktorý dnes otvorili v Luxemburgu, sa v prístupovom procese otvára ako prvý a uzatvára ako posledný. Zahŕňa fungovanie demokratických inštitúcií, reformu verejnej správy, hospodárske kritériá, kapitolu 23 s názvom Súdnictvo a základné práva a kapitolu 24 s názvom Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť. Druhý klaster sa týka vnútorného trhu, tretí konkurencieschopnosti, štvrtý životného prostredia, energetiky a dopravy, piaty poľnohospodárstva a kohéznej politiky a šiesty vonkajších vzťahov vrátane zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky.
Celkovo ide o 33 rokovacích kapitol. Otvorenie aj uzavretie každej kapitoly sa uskutočňuje prostredníctvom medzivládnej konferencie a musí byť jednomyseľne schválené. Začatie prvej fázy rokovaní po dvojročnej prestávke spôsobenej maďarskou blokádou sa vníma ako dôležitý signál pre Ukrajinu, že jej reformné úsilie má význam, poznamenala agentúra DPA. Krajina, ktorá denne čelí intenzívnym ruským útokom, bude musieť preukázať, že je pripravená na členstvo v EÚ. Potrebný bude aj celý rad ďalších reforiem, napríklad v oblasti boja proti korupcii.
Rokovania má začať aj Moldavsko
Dnes neskôr večer by sa mali otvoriť aj prvé rokovacie kapitoly s Moldavskom. Krajina susediaca s Ukrajinou musela na začatie rokovaní tiež čakať dva roky pre maďarskú blokádu.
Eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová už ráno uviedla, že obe krajiny, Ukrajina aj Moldavsko, splnili svoje úlohy, a preto nastal čas, aby svoj záväzok splnila aj Európska únia. „Očakávam, že zostávajúcich päť klastrov bude otvorených v júli,“ povedala Kosová novinárom.
Český minister očakáva dlhoročné rokovania
Dnešné otvorenie prvých rokovacích kapitol ocenil aj český minister zahraničných vecí Petr Macinka. „Stojí za to oceniť aj to, že Maďari a Ukrajinci sa dokázali určitým spôsobom dohodnúť, hoci táto dohoda pre nich nie je jednoduchá,“ povedal Macinka českým novinárom v Luxemburgu.
Rokovania podľa neho budú určite trvať ešte mnoho rokov. „Sme zástancami toho, aby sa nezmierňovali žiadne podmienky a aby sa v prístupovom procese neposkytovali žiadne výnimky. Aj nám trvalo osem rokov, kým nás prijali do EÚ. Museli sme splniť množstvo podmienok a zmeniť náš systém tak, aby bol zlučiteľný s európskym právom,“ dodal.