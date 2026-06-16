Silné zemetrasenie v Indonézii: Ostrov Sulawesi zasiahli otrasy s magnitúdou 6,7

JAKARTA - Indonézsky ostrov Sulawesi v utorok ráno zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,7. Epicentrum sa nachádzalo asi 42 kilometrov juhovýchodne od mesta Palu v hĺbke desať kilometrov. Informoval o tom indonézsky geofyzický ústav BMGK, píše agentúra AP.
Prvé otrasy vyvolali silné chvenie, ktoré trvalo viac ako minútu a bolo nasledované silným dotrasmi. Boli hlásené ojedinelé škody a nemocnice z bezpečnostných dôvodov evakuovali pacientov. V Indonézii, ktorú tvorí viac ako 17.000 ostrovov, sú zemetrasenia časté, pretože sa nachádza v oblasti známej ako Tichomorský ohnivý kruh. Týmto termínom sa označuje územie zvýšenej seizmickej aktivity na okrajoch Tichého oceánu, kde sa stretávajú viaceré tektonické dosky.
V januári 2021 si zemetrasenie s magnitúdou 6,2 v blízkosti mesta Mamuju na ostrove Sulawesi vyžiadalo najmenej 100 obetí a tisíce ľudí museli pre obavy pred následnými otrasmi opustiť svoje príbytky.