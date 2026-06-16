Británia zasiahla: Kapitána zadržaného tankera obvinili z porušenia sankcií

LONDÝN - Britská prokuratúra v pondelok z porušenia sankcií obvinila indického kapitána zadržaného tankera ruskej tieňovej flotily. Informuje o tom agentúra AFP.
Britské jednotky v nedeľu zadržali tanker Smyrtos v Lamanšskom prielive. Kapitánom bol 38-ročný indický občan Ajay Pant. Podľa prokuratúry porušil sankcie tým, že „v období od júna 2026 priamo alebo nepriamo dodával alebo prepravoval loďou zakázanú ropu a ropné produkty z Ruska do tretej krajiny“. Už v utorok by sa mal postaviť pred súd v britskom Southamptone.
Lode tzv. ruskej tieňovej flotily oficiálne patria cudzím subjektom alebo plávajú pod cudzími vlajkami, ale v skutočnosti slúžia záujmom Ruska. Prepravujú náklad z okupovaných území alebo sankcionovaný tovar, najmä ropu, z ktorých predaja Kremeľ financuje vojnu na Ukrajine. Často sú to staré lode v zlom technickom stave, a preto im chýba primerané poistenie pre prípad škôd. Aby zakryli svoj pôvod a aktivity, často menia názvy, vlastníkov a krajinu registrácie, čiže vlajku, pod ktorou sa plavia.
Londýn už sankcionoval 600 takýchto lodí. V marci britská vláda oznámila, že jej ozbrojené sily budú môcť vstúpiť na palubu a zadržať plavidlá tieňovej flotily prechádzajúce jej vodami. Smyrtos sa plavil pod vlajkou Kamerunu, avšak britská vláda na loď oficiálne nahliada, ako na plavidlo bez štátnej príslušnosti. Ministerka Heidi Alexandrová nariadila jej zadržanie a momentálne kotví v prístave Weymouth.