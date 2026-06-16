Utorok16. jún 2026, meniny má Bianka, Blanka, zajtra Adolf

Británia zasiahla: Kapitána zadržaného tankera obvinili z porušenia sankcií

Ruský tanker Smyrtos tanker z tzv. ruskej tieňovej flotily v Lamanšskom prielive
Ruský tanker Smyrtos tanker z tzv. ruskej tieňovej flotily v Lamanšskom prielive (Zdroj: TASR/AP/LPhot Hutchins/Royal Navy)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LONDÝN - Britská prokuratúra v pondelok z porušenia sankcií obvinila indického kapitána zadržaného tankera ruskej tieňovej flotily. Informuje o tom agentúra AFP.

Britské jednotky v nedeľu zadržali tanker Smyrtos v Lamanšskom prielive. Kapitánom bol 38-ročný indický občan Ajay Pant. Podľa prokuratúry porušil sankcie tým, že „v období od júna 2026 priamo alebo nepriamo dodával alebo prepravoval loďou zakázanú ropu a ropné produkty z Ruska do tretej krajiny“. Už v utorok by sa mal postaviť pred súd v britskom Southamptone.

Lode tzv. ruskej tieňovej flotily oficiálne patria cudzím subjektom alebo plávajú pod cudzími vlajkami, ale v skutočnosti slúžia záujmom Ruska. Prepravujú náklad z okupovaných území alebo sankcionovaný tovar, najmä ropu, z ktorých predaja Kremeľ financuje vojnu na Ukrajine. Často sú to staré lode v zlom technickom stave, a preto im chýba primerané poistenie pre prípad škôd. Aby zakryli svoj pôvod a aktivity, často menia názvy, vlastníkov a krajinu registrácie, čiže vlajku, pod ktorou sa plavia.

Londýn už sankcionoval 600 takýchto lodí. V marci britská vláda oznámila, že jej ozbrojené sily budú môcť vstúpiť na palubu a zadržať plavidlá tieňovej flotily prechádzajúce jej vodami. Smyrtos sa plavil pod vlajkou Kamerunu, avšak britská vláda na loď oficiálne nahliada, ako na plavidlo bez štátnej príslušnosti. Ministerka Heidi Alexandrová nariadila jej zadržanie a momentálne kotví v prístave Weymouth.

Viac o téme: Obvinenie RuskoBritániaTieňová flotila
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Európske mocnosti reagujú na
Európske mocnosti reagujú na dohodu s Iránom: Ak splní podmienky, zrušia mu dlhoročné sankcie
Zahraničné
Britský premiér Keir Starmer.
Premiér Starmer víta Trumpov pokrok v mierovom procese s Iránom: Británia je pripravená pomôcť
Zahraničné
Dan Jarvis
Británia má nového ministra obrany! Rezort preberá elitný výsadkár so skúsenosťami z Iraku
Zahraničné
Británia chystá plán údržby
Británia chystá plán údržby ponoriek, všetky útočné sú údajne v dokoch
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Svätovítskou katedrálou sa rozoznel nový organ, na slávnosti boli tisícky hostí
Svätovítskou katedrálou sa rozoznel nový organ, na slávnosti boli tisícky hostí
Správy
Tréner Trnavy Antonio Muñoz pred začiatkom letnej prípravy
Tréner Trnavy Antonio Muñoz pred začiatkom letnej prípravy
Šport
Futbalista Spartaka Martin Mikovič pred začiatkom letnej prípravy
Futbalista Spartaka Martin Mikovič pred začiatkom letnej prípravy
Šport

Domáce správy

FOTO Bankomatová MAFIA si naďalej
Bankomatová MAFIA si naďalej robí čo chce: Nočná EXPLÓZIA v obci už druhýkrát vystrašila obyvateľov!
Domáce
AKTUÁLNE Doprava na D1
AKTUÁLNE Doprava na D1 smerom do Bratislavy je ochromená: Po nehodách sa tvoria kilometrové kolóny!
Domáce
V lekárničke ho má
V lekárničke ho má takmer každý! Prerušili dodávku známeho voľnopredajného lieku
Domáce
D1 smer Bratislava ochromili dve nehody: Tvorí sa rozsiahla kolóna, polícia žiada zvýšenú opatrnosť
D1 smer Bratislava ochromili dve nehody: Tvorí sa rozsiahla kolóna, polícia žiada zvýšenú opatrnosť
Bratislava

Zahraničné

FOTO Americký bombardér B-52 sa
MIMORIADNE Tragédia na americkej základni: Bombardér B-52 sa zrútil po štarte, nehodu neprežil nikto z posádky
Zahraničné
Muž telefonuje pri budove
Silné zemetrasenie v Indonézii: Ostrov Sulawesi zasiahli otrasy s magnitúdou 6,7
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Benjamin Netanjahu.
Iránsku jadrovú hrozbu sme oddialili o roky, tvrdí Netanjahu: Oznámil kandidatúru a hovorí o víťazstve
Zahraničné
Ruský tanker Smyrtos tanker
Británia zasiahla: Kapitána zadržaného tankera obvinili z porušenia sankcií
Zahraničné

Prominenti

Patrasová sa zháňa po
Patrasová sa zháňa po svojom majetku: Felix, kde sú prachy?!
Zahraniční prominenti
Hana Lasicová
Hana Lasicová odhalila zákulisie slávnej rodiny: TOTO jej odkázal otec Milan Lasica (†81)!
Domáci prominenti
Broňa Gregušová a Mario
Gregušová je na Slovensku a jej ex Cimarro: Zvrátené, čo robí!
Domáci prominenti
Deti herca zo Zahúlime,
Deti herca zo Zahúlime, uvidíme netušili o otcovej sláve: Keď uvideli film, zaujímalo ich len jedno...
Osobnosti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Pacienti s rakovinou majú nádej: Táto aktivita zvyšuje šancu na prežite! Robí ju skoro každý
Zaujímavosti
Vedci odhalili dosiaľ neznámy
Vedci odhalili dosiaľ neznámy mechanizmus rastlín: TOTO im pomáha zvládať vysoké teploty!
Zaujímavosti
10 skorých príznakov rakoviny,
10 skorých príznakov rakoviny, ktoré ľudia najčastejšie ignorujú
vysetrenie.sk
Muž vraj drží v
Fotografia z druhej svetovej vojny šokuje: Čo tam robí TENTO predmet zo súčasnosti?
Zaujímavosti

Dobré správy

Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk
Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk

Ekonomika

Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)
Historická dohoda otriasla trhmi: Ropa padla najviac za posledné mesiace, európske akcie lámali rekordy!
Historická dohoda otriasla trhmi: Ropa padla najviac za posledné mesiace, európske akcie lámali rekordy!
Kažimír: V úzadí číhajú inflačné riziká (komentár)
Kažimír: V úzadí číhajú inflačné riziká (komentár)

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Neuveriteľný prípad! Zväz priamo na šampionáte odvolal trénera reprezentácie
MS VO FUTBALE 2026 Neuveriteľný prípad! Zväz priamo na šampionáte odvolal trénera reprezentácie
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Obliekal aj dres Trenčína: Hrdina zo zápasu so Španielskom sa stal celebritou
MS VO FUTBALE 2026 Obliekal aj dres Trenčína: Hrdina zo zápasu so Španielskom sa stal celebritou
MS vo futbale
Česká hokejová legenda bude trénovať v NHL: Podpísala zmluvu s klubom, v ktorom pôsobí aj Slovák
Česká hokejová legenda bude trénovať v NHL: Podpísala zmluvu s klubom, v ktorom pôsobí aj Slovák
NHL
MS VO FUTBALE 2026 Favorit ratoval aspoň bod: Uruguaj vstúpil do turnaja remízou
MS VO FUTBALE 2026 Favorit ratoval aspoň bod: Uruguaj vstúpil do turnaja remízou
MS vo futbale

Auto-moto

TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
Klasické testy
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Chronickí sťažovatelia v tíme: Ako nenechať jedného toxického kolegu stiahnuť celý kolektív
Chronickí sťažovatelia v tíme: Ako nenechať jedného toxického kolegu stiahnuť celý kolektív
Motivácia a produktivita
Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Ako premeniť vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Ako premeniť vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Hľadám prácu
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
Trendy na trhu práce
Už od rána spieva? Ako prežiť prehnane energického kolegu, keď vy ste ešte len pri prvej káve
Už od rána spieva? Ako prežiť prehnane energického kolegu, keď vy ste ešte len pri prvej káve
O práci s humorom

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Rady a tipy
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Bezmäsité jedlá

Technológie

Schudneš, ale začneš sa hýbať menej. Pri liekoch ako Ozempic a Wegovy si vedci všimli nečakaný problém
Schudneš, ale začneš sa hýbať menej. Pri liekoch ako Ozempic a Wegovy si vedci všimli nečakaný problém
Veda a výskum
Ukrajinské a poľské médiá videli ten istý spor úplne inak. Kauza „Hrdinov UPA“ rozdelila obe krajiny
Ukrajinské a poľské médiá videli ten istý spor úplne inak. Kauza „Hrdinov UPA“ rozdelila obe krajiny
Správy
Artrózou trpí štvrť miliardy ľudí na svete. Vedci konečne lepšie pochopili, čo sa deje v boľavých kĺboch
Artrózou trpí štvrť miliardy ľudí na svete. Vedci konečne lepšie pochopili, čo sa deje v boľavých kĺboch
Veda a výskum
Google zmenil dôležité nastavenie súkromia. Tento prepínač si skontroluj skôr, než si AI začne pamätať tvoje dáta
Google zmenil dôležité nastavenie súkromia. Tento prepínač si skontroluj skôr, než si AI začne pamätať tvoje dáta
Bezpečnosť

Bývanie

Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia

Pre kutilov

Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kristína Sisková alias Andrea Andrášová zo Sľubu prehovorila o najhoršom období života: Krásna herečka je teraz konečne šťastná
Slovenské celebrity
Kristína Sisková alias Andrea Andrášová zo Sľubu prehovorila o najhoršom období života: Krásna herečka je teraz konečne šťastná
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Bankomatová MAFIA si naďalej
Domáce
Bankomatová MAFIA si naďalej robí čo chce: Nočná EXPLÓZIA v obci už druhýkrát vystrašila obyvateľov!
AKTUÁLNE Doprava na D1
Domáce
AKTUÁLNE Doprava na D1 smerom do Bratislavy je ochromená: Po nehodách sa tvoria kilometrové kolóny!
Americký bombardér B-52 sa
Zahraničné
MIMORIADNE Tragédia na americkej základni: Bombardér B-52 sa zrútil po štarte, nehodu neprežil nikto z posádky
V lekárničke ho má
Domáce
V lekárničke ho má takmer každý! Prerušili dodávku známeho voľnopredajného lieku

Ďalšie zo Zoznamu