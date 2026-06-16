Bankomatová MAFIA si naďalej robí čo chce: Nočná EXPLÓZIA v obci už druhýkrát vystrašila obyvateľov!

OSLANY - Čím ďalej, tým je to častejšie. Výbuchy bankomatov nekončia ani na prahu leta. Najnovšia explózia sa stala dnes v noci z pondelka na utorok 16. júna, kedy sa obyvatelia so šokom prebudili na výbuch jedného z elektronických prístrojov na ulici. V tejto obci pritom už explóziu bankomatu zažili, len pred dvoma rokmi!
S informáciou o výbuchu prišla TV JOJ. Explóziu zaznamenali v Oslanoch pri Prievidzi. Výbuch opäť rozmetal kusy prístroja na všetky strany.
Výbuch bankomatu v Oslanoch sa už rieši aj na sociálnych sieťach.
K incidentu došlo krátko po druhej hodine ráno. Všetko sa stalo na námestí, na ktorom zostali viaceré kusy črepín a častí prístroja.
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Detonácia podľa všetkého zaznela presnejšie o 2:15 hodine v bankomate pri autobusovej zastávke v obci. Dá sa predpokladať, že po takomto výbuchu sa časť obce musela so šokom prebudiť.
Explózie týchto prístrojov trápia Slovensko už niekoľko mesiacov. Dá sa povedať, že každý mesiac a pol polícia vyšetruje nový a nový prípad. Sériám týchto výbuchov už prischlo primerané pomenovanie ako úderov "bankomatovej mafie".
Posledné sa odohrali v Dudinciach či v Lehote pod Vtáčnikom. Aj nočné udalosti z utorka sú teraz predmetom vyšetrovania.
V obci vybuchol bankomat už druhýkrát
Zaujímavosťou dnešného prípadu je to, že ide už o druhý výbuch bankomatu v obci Oslany. Naposledy tu vybuchol bankomat len v máji 2023. Polícia o tom vtedy tiež informovala na sociálnej sieti.