Hraničné kontroly budú pokračovať: Rakúsko ich predlžuje o tri mesiace aj pri Slovensku

VIEDEŇ – Rakúska vláda rozhodla o pokračovaní rozšírenej ochrany hraníc a predĺžila kontroly v pohraničnej oblasti. Nariadenie o predĺžení pri hraniciach s Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom o ďalšie tri mesiace vstúpi do platnosti v pondelok. Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner opatrenie v sobotu privítal. Informovala o tom tlačová agentúra APA.
Ochrana hraníc v EÚ
„V súvislosti s azylovým paktom (EÚ) sa musí naďalej výrazne posilňovať aj ochrana vonkajších hraníc, ktoré tak budú nepriepustnejšie. Popri tom sú zatiaľ potrebné aj dodatočné opatrenia na ochranu rakúskeho hraničného priestoru,“ uviedol Karner.
Nová rakúska stratégia
Pripomenul, že Rakúsko ochranu hraníc reorganizovalo a zvýšilo jej flexibilitu. „Namiesto čisto bodových, stacionárnych kontrol na hraničných priechodoch sme zaviedli široké, flexibilné a účinné kontroly v pohraničnom priestore. Cieľom novej stratégie je zastaviť činnosť prevádzačov a zločincov a nezaťažovať pendlerov,“ dodal minister.
Európska komisia (EK) začiatkom júna Rakúsku a ôsmim ďalším štátom schengenského priestoru odporučila kontroly na vnútorných hraniach EÚ ukončiť. Mali by podľa nej v plnej miere využívať alternatívne opatrenia, ako je regionálna spolupráca, uviedla EK s tým, že štáty Únie už vo väčšine prípadov používajú kontroly založené na hodnotení rizika a nesystematické kontroly. Rakúsko a viaceré ďalšie krajiny EÚ zaviedli kontroly na vnútorných hraniciach počas utečeneckej krízy v roku 2015, doplnila APA.