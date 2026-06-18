Hrôza vo Viedni: Tínedžerka bodla ženu vyše 80-krát! Súd rozhodol

VIEDEŇ - Viedenský súd dnes uložil trest ôsmich rokov odňatia slobody 14-ročnému dievčaťu za úbodanie 64-ročnej ženy pri návšteve jedného z cintorínov v rakúskej metropole. Zasadila ju viac ako 80 rán nožom, napísala agentúra APA. Odsúdené dievča bude umiestnené do forenzno-terapeutickej liečebne. Rozsudok je právoplatný.
Podľa vyšetrovateľov dievča, ktoré sa roky stretáva s duševnými problémami, pobodalo 23. februára na cintoríne Baumgarten v štvrti Penzing úplne cudziu ženu skladacím nožom, hnaná vražednými fantáziami. Obeť zomrela na mieste činu.
Priznanie a výpoveď obvinenej
"Ospravedlňujem sa za to, čo som tej žene urobila," povedala dievčina podľa APA pred vynesením rozsudku. "Hlboko ľutujem, že som vzala život," dodala. Teenagerka súdu povedala, že takmer denne sledovala násilné videá a filmy o sériových vrahoch. "Vzrušovalo ma to," pripustila.
Medzi poľahčujúce okolnosti patrilo jej priznanie, spolupráca s vyšetrovateľmi, čistý trestný register a vplyv liekov v čase činu. Sudkyňa uviedla, že "obzvlášť zavrhnutiahodný motív" je naopak priťažujúcou okolnosťou. Preto bol trest stanovený na hornej hranici trestnej sadzby.
Motív a dlhodobé psychické problémy
"Vstala som a cítila som sa napätá," povedala dievčina o svojom rozpoložení v deň činu. "Pozerala som na strop vo svojej izbe až do obeda. Vzala som nôž a pomyslela som si, že musím niekoho zabiť," cituje ju denník Der Standard. Zatvárací nôž si údajne kúpila týždeň pred činom aj preto, aby ublížila sama sebe. Dievča žilo v čase činu v sociálno-psychiatrickom zariadení. Duševnými problémami trpela od deviatich rokov.