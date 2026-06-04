Desivý nález polície: Pátrala po seniorke, našla ju zamurovanú v stene! V ruke mala mať ruženec

VIEDEŇ - Takmer desať rokov mohla byť mŕtva a nikto o tom netušil. Pozostatky 99-ročnej ženy objavili v stene domu v rakúskej obci Münchendorf, kde teraz polícia rozplieta záhadný prípad.
Nezvestná seniorka sa našla na mieste, ktoré nikto nečakal
Pokojná obec Münchendorf v Dolnom Rakúsku sa stala dejiskom prípadu, ktorý vyvolal množstvo otázok a špekulácií. Koncom mája tam záchranné zložky objavili silne rozložené telo 99-ročnej ženy ukryté v stene rodinného domu.
Podľa prvotných zistení mohla seniorka zomrieť pred mnohými rokmi. Vyšetrovatelia nevylučujú, že jej pozostatky sa na mieste nachádzali až celé desaťročie, píše Kronen Zeitung. Žena by pritom už o niekoľko týždňov oslávila sté narodeniny.
Pátranie spustilo oznámenie príbuzných
Prípad sa začal rozplietať po tom, ako rodinní príslušníci nahlásili ženu ako nezvestnú. Po príchode na miesto museli hasiči násilím otvoriť dvere domu.
Následne nastúpili špeciálne vycvičené psy na vyhľadávanie ľudských pozostatkov. Tie veľmi rýchlo zachytili stopu, ktorá priviedla kriminalistov k šokujúcemu objavu. Pozostatky ženy sa nachádzali za murovanou priečkou pri schodisku vedúcom do pivnice.
Obcou sa šíria dohady
Nález vyvolal v obci s približne tromi tisíckami obyvateľov veľký rozruch. Miestni priznávajú, že seniorku poznali, no už dlhý čas ju nikto nevidel. „Vedeli sme o nej, ale roky sa nikde neukázala,“ hovoria susedia.
Podľa ich slov sa pri dome občas objavil jej syn, ktorý tam vykonával rôzne práce. O jeho živote a aktivitách však miestni veľa nevedia.
Medzi obyvateľmi sa zároveň začali šíriť rôzne nepotvrdené informácie. Jedna z nich tvrdí, že žena mala v rukách držať ruženec aj po smrti. Vyšetrovatelia túto informáciu oficiálne nepotvrdili.
Pitva neodhalila násilie
Súdni lekári už vykonali pitvu, ktorá podľa doterajších zistení nepreukázala známky cudzieho zavinenia ani násilnej smrti. To však neznamená, že prípad je uzavretý.
Kriminalisti z Krajinského kriminálneho úradu Dolného Rakúska pokračujú vo vyšetrovaní a snažia sa objasniť, ako sa telo ženy dostalo za múr a kto o tom mohol vedieť. Osobitný záujem majú o syna zosnulej, ktorý sa podľa dostupných informácií už dlhší čas zdržiava v zahraničí. Po návrate by mohol polícii pomôcť objasniť okolnosti prípadu.
Podozrenie padá na neoprávnené poberanie dávok
Podľa informácií denníka Kronen Zeitung zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by žena zomrela rukou inej osoby.
Vyšetrovatelia sa však zaoberajú inou možnou stopou. Jednou z preverovaných verzií je podozrenie z neoprávneného poberania sociálnych dávok alebo dôchodku po smrti seniorky. Miestne médiá upozorňujú, že penzia mala byť vyplácaná aj po tom, čo žena pravdepodobne zomrela. Polícia zároveň preveruje aj možné narušenie pietneho miesta zosnulej.