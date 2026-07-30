Temný biznis na Považí: Akcia Sieť odhalila 24-ročnú ženu z obchodovania s ľuďmi

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru v rámci policajnej akcie s názvom Sieť v stredu (29. 7.) obvinil 24-ročnú ženu zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Mala navádzať maloleté dievča na poskytovanie sexuálnych služieb. V prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Podľa doterajších zistení mala obvinená žena od začiatku roka 2025 najmenej do leta 2025 zneužiť dôveru a neskúsenosť maloletého dievčaťa, ktoré mala pod prísľubom finančného zisku navádzať na poskytovanie sexuálnych služieb. Klientov mala vyhľadávať prostredníctvom internetových portálov, organizovať stretnutia, určovať ceny za sexuálne služby a profitovať z takto získaných finančných prostriedkov,“ uviedla hovorkyňa. Ako podotkla, maloletá mala sexuálne služby poskytovať na rôznych miestach najmä v okresoch Dubnica nad Váhom a Ilava.
Vilhanová priblížila, že vyšetrovateľ zadržal ženu v skorých ranných hodinách v utorok (28. 7.) na území Trenčianskeho kraja. „K zadržaniu došlo po dôkladnej operatívno-pátracej činnosti a rozsiahlej vyšetrovacej práci, a to v súčinnosti s Pohotovostným policajným útvarom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ doplnila hovorkyňa s tým, že na základe zadokumentovaných dôkazov vyšetrovateľ v stredu žene vzniesol obvinenie pre zločin obchodovania s ľuďmi v súbehu s prečinom ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Ako dodala, po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ predložil prokurátorovi návrh na vzatie obvinenej do väzby.