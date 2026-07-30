VšZP hlási silnú pozíciu: Do zdravotníctva vracia takmer všetky svoje príjmy

BRATISLAVA - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) je v optimálnej kondícii, transparentná a do systému vracia 97 percent svojich príjmov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii na to poukázal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
Poukázal na to, že VšZP od roku 2024 hospodári plusovo, bez dofinancovania štátom. Rovnako, že náklady na jedného poistenca v minulom roku stúpli na 1856 eur. Zdôraznil tiež, že VšZP nakupuje zdravotnú starostlivosť efektívne a hospodárne, a takmer 80 percent nemocníc platí výhradne za výkon.
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Jurových reagoval aj na možné spojenie súkromných zdravotných poisťovní Union a Dôvera. „Je to svetový unikát. Vo svete nemá obdobu systém, kde existuje jedna štátna a jedna súkromná zdravotná poisťovňa s približne čo do počtu poistencov s rovnakými číslami. Svet pozná systém, kde je mnoho súkromných zdravotných poisťovní alebo jedna štátna. Takže je pred nami nová etapa v oblasti zdravotného poistenia na Slovensku,“ skonštatoval.
VšZP bude podľa jeho slov v nadväznosti na zmeny v sektore zdravotného poistenia chcieť otvoriť vecnú diskusiu o novom nastavení prerozdeľovacieho mechanizmu. Pripomenul pri tom, že VšZP sa stará o najstarší a najnáročnejší poistný kmeň z pohľadu diagnóz.