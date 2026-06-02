Bývalí sýrski predstavitelia pred súdom: Čelia vážnym obvineniam z mučenia a násilia

VIEDEŇ - Bývalý sýrsky brigádny generál a bývalý popredný policajný dôstojník sa v pondelok postavili pred súd v Rakúsku, kde čelia obvineniam zo zlého zaobchádzania s odporcami niekdajšieho sýrskeho vodcu Bašára Asada. Obaja svoju vinu v tomto prípade popreli, informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
Obvinenými sú Chálid al-Halabí (63), ktorý zastával aj funkciu šéfa sýrskej tajnej služby v meste Rakka, a Musab abú Rukba (54), ktorý pôsobil v tom istom meste a bol známy pod prezývkou „anjel smrti“.
Vážne obvinenia
Obaja sú obvinení z ťažkého ublíženia na zdraví, nátlaku s priťažujúcimi okolnosťami a sexuálneho napadnutia. Chálid al-Halabí je obvinený aj z mučenia. Podľa prokuratúry „pri viacerých príležitostiach nariadili alebo nezabránili týraniu členov protestného hnutia“. Incidenty sa údajne odohrali v rokoch 2011 až 2013. Počas súdneho procesu obaja popreli akúkoľvek účasť na mučení aj na podobných činnostiach a trvali na svojej nevine.
Obžalovaní tvrdia, že sú nevinní
„To je nemožné. Nebolo by to v mojom záujme. Taktiež ma tak nevychovali,“ povedal Chálid al-Halabí, ktorý je členom sýrskej drúzskej menšiny. Musab abú Rukba nevypovedal, no jeho právnik Philipp Wolm uviedol, že proti nemu neexistujú žiadne dôkazy.
V prípade usvedčenia im hrozí až desať rokov väzenia. Súdne konanie by malo trvať mesiac a bude zahŕňať výpovede údajných obetí žijúcich v Sýrii aj v Európe. Obaja muži zo Sýrie utiekli a o azyl v Rakúsku požiadali v roku 2015.