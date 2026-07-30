Prázdniny u strýka sa zmenili na PEKLO: Trojicu detí v Nitre museli ratovať policajti!

NITRA - Nitrianski mestkí polícajti dostali oznam o agresívnom mužovi, ktorý sa údajne snažil udrieť deti zdržiavajúce sa v jeho blízkosti. K deťom sa správal vulgárne a nevhodne. Incident sa teda rozhodli preveriť.
"Hliadka spozorovala podozrivého v blízkosti fontány, kde spal na zemi. Vedľa neho stáli tri deti vo veku od 9 do 14 rokov, ktoré uviedli, že ležiaci muž je ich strýko. Policajti sa detí spýtali, či ich strýko udrel. Odpovedali, že nie, no dodali, že sa správa ´zvláštne´, nadáva a je agresívny," uviedla polícia.
Policajti muža prebrali. Ten po tom, čo vstal zo zeme, začal byť agresívny a verbálne zaútočil aj na nich. "Policajti muža vyzvali, aby im predložil doklad totožnosti a upustil od protiprávneho konania, ktorým narúša verejný poriadok. Muž odmietol spolupracovať, preto bol predvedený na útvar mestskej polície, kde bola zistená jeho totožnosť. Za priestupok mu bola uložená bloková pokuta vo výške 100 € a následne útvar opustil," dodali.
Deti na útvar previezla druhá hliadka mestskej polície a policajtom sa podarilo skontaktovať s ich otcom. Tomu objasnili, čo sa stalo, a vyzvali ho, aby si prišiel deti vyzdvihnúť, keďže do rúk ich strýka ich odovzdať nemôžu. "Otec, žijúci v Bratislave, uviedol, že sa presúva do Nitry pre svoje deti. Mestskí policajti robili deťom na útvare spoločnosť do príchodu ich otca, ktorý si ich následne prevzal a uviedol, že u strýka mali byť na prázdninách," uzavreli.