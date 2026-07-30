Desivá bilancia horúčav: V Nemecku zomrelo už takmer 10-tisíc ľudí

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BERLÍN - V Nemecku tento rok podľa odhadov zaznamenali takmer 10.000 úmrtí súvisiacich s horúčavami. Vyplýva to z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI). Informuje o tom agentúra DPA.
Inštitút vo svojej týždennej správe uviedol, že v celej krajine bolo do 19. júla zaznamenaných približne 9800 úmrtí spojených s vysokými teplotami. Toto číslo je pritom vyššie než bilancia za ktorýkoľvek celý rok od roku 2016, upozornil inštitút.
Nemecko zasiahlo toto leto už niekoľko vĺn horúčav, pričom koncom júna bol v krajine dosiahnutý nový teplotný rekord. Meteorológovia očakávajú, že počas najnovšej vlny, ktorá krajinu zasiahla, dosiahnu vo štvrtok teploty až 39 stupňov Celzia.