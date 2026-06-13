Horská túra sa zmenila na tragédiu: Troch horolezcov našli bez známok života!

RÍM - Traja horolezci v sobotu zahynuli na hore Gran Paradiso, 4061 metrov vysokom vrchu v Grajských Alpách v Taliansku. Informuje o tom agentúra DPA.
Skupina horolezcov vyrazila v sobotu skoro ráno na vrchol hory po tom, čo strávila noc v horskej chate, no do večera sa nevrátila. Následne bol vyhlásený poplach. Záchranné tímy objavili tri telá v nadmorskej výške približne 3600 metrov. Podľa horskej záchrannej služby horolezci zahynuli po páde na severnej strane hory. Presné okolnosti tragédie sú predmetov vyšetrovania.
Podľa oficiálnych správ boli dve z obetí Taliani. Národnosť tretej osoby zatiaľ nie je známa. Gran Paradiso, nachádzajúci sa v rovnomennom národnom parku v severozápadnom Taliansku, je považovaný za jeden z najľahšie zdolateľných štvortisícmetrových vrcholov v Alpách. Napriek tomu si výstup vyžaduje vynikajúcu fyzickú a technickú prípravu, konštatuje DPA.