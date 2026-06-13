MIMORIADNY ONLINE Kremeľ pritvrdzuje: Putin oznámil ďalšie útoky, v hre môže byť aj obávaná raketa Orešnik!

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Vladimir Putin
Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
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TASR, ČTK

KYJEV/MOSKVA - Na Ukrajine bojuje viac ako 700-tisíc ruských vojakov, uviedol dnes ruský prezident Vladimir Putin počas stretnutia s účastníkmi bojov. Pripustil, že nálety ukrajinských dronov sú čoraz častejšie a poškodzujú ruskú ekonomiku. Všetky škody sa však podľa neho rýchlo odstraňujú a nepriateľovi sa nepodarí vniesť rozkol do ruskej spoločnosti. Rusko podľa Putina zareaguje zvýšením počtu útokov proti Ukrajine. Ukrajinské médiá dávajú Putinov prísľub do súvislosti s varovaním ukrajinského letectva, že Rusko by mohlo proti Ukrajine odpáliť ďalšiu balistickú raketu stredného doletu Orešnik.

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6:22 Konflikt na Ukrajine má podľa Zdeňka Petráša z Univerzity obrany množstvo podobností s vojnou z rokov 1914 až 1918, napríklad takzvaný opotrebovávací spôsob boja. Rozdiel je podľa neho ale v tom, že v roku 1914 opotrebovací spôsob vedenia boja nebol strategickou voľbou ani jednej strany. Petráš to povedal ČTK. Ruská invázia na Ukrajinu v tomto týždni presiahla dĺžku prvej svetovej vojny. Dnes pokračuje 1571. deň, prvá svetová vojna trvala 1568 dní.

6:20 Útok ukrajinského dronu v ruskej prihraničnej Brjanskej oblasti zabil jedného človeka a jedného zranil. Uviedol to gubernátor oblasti Jegor Kovalčuk. Ruské jednotky za posledných 12 hodín (do piatkových 19.00 selč) zostrelili 185 ukrajinských dronov, oznámilo podľa agentúry Reuters ruské ministerstvo obrany.

Ukrajinské útoky ruskú spoločnosť nerozdelia

„Sledujeme, že nepriateľ rozširuje používanie tejto vojenskej techniky, a to predovšetkým preto, aby dosiahol jeden cieľ – vniesť rozkol do ruskej spoločnosti, spôsobiť morálne škody, vyvolať zmätok medzi ruskými občanmi a spôsobiť hospodárske škody. Nič z toho sa mu nepodarí,“ vyhlásil Putin podľa ruskej štátnej agentúry TASS.

Putin počas stretnutia s vojakmi v Kremli podľa stanice BBC ubezpečoval, že si uvedomuje závažnosť problémov, ktoré na fronte spôsobujú nepriateľské drony. Rusko podľa neho vyvíja vlastné drony s umelou inteligenciou a zároveň buduje vlastnú sieť družíc.

Tá podľa jeho slov „v ničom nezaostáva za Starlinkom a možno ho dokonca prekoná“.

Rusko pripravuje vlastnú obdobu Starlinku

Rusko podľa dostupných informácií plánuje v budúcom roku spustiť menšiu obdobu satelitného internetového systému Starlink, ktorý prevádzkuje spoločnosť SpaceX amerického podnikateľa Elona Muska.

Ruská spoločnosť Bureau 1440, ktorá sieť buduje, v marci oznámila, že do vesmíru vyslala prvých 16 komunikačných družíc. V nasledujúcich rokoch chce vypustiť celkovo 900 satelitov. Muskovu sieť Starlink v súčasnosti tvorí približne 10-tisíc satelitov.

Putin obvinil NATO zo začatia vojny

Putin, ktorý vo februári 2022 nariadil vpád ruských vojsk do susednej krajiny a rozpútal tak najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny, obvinil Severoatlantickú alianciu z toho, že vojnu na Ukrajine začala ona. Podľa neho sa tak stalo zvrhnutím proruského režimu v Kyjeve začiatkom roka 2014.

„Všetky krajiny NATO – všetky bez výnimky – zvyšujú svoje úsilie a robia všetko pre to, aby organizovali nepriateľské akcie proti Rusku a doviedli, ako sa domnievajú, túto vojnu rozpútanú proti Rusku do víťazného konca. Práve ony rozpútali vojnu,“ vyhlásil Putin.

„My sme nezačali bojové operácie spustením špeciálnej vojenskej operácie, to nie. To oni uskutočnili štátny prevrat na Ukrajine, čo nás následne prinútilo vziať pod ochranu obyvateľov Krymu,“ povedal ruský líder v narážke na ruskú anexiu ukrajinského polostrova na jar 2014.

„Snažia sa nám spôsobiť strategickú porážku. Pokúšali sa o to, ale teraz si uvedomujú, že je to nemožné. Je to nesplniteľná úloha,“ zdôraznil.

Po páde Janukovyča Rusko anektovalo Krym

Proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča začiatkom roka 2014 zvrhli opoziční demonštranti v Kyjeve. Janukovyč následne utiekol do Ruska. Moskva potom anektovala Krym a podporila povstanie proruských separatistov na Donbase na východe Ukrajiny proti novej prozápadnej vláde v Kyjeve.

Keď Putin vo februári 2022 vyslal svoje vojská na Ukrajinu, veril, že krajinu porazí v priebehu niekoľkých dní. Vojna na Ukrajine však už trvá dlhšie ako prvá svetová vojna, upozornil americký denník The New York Times.

Vo svojom článku poukázal na paralely medzi oboma konfliktmi, medzi ktoré patria krvavé straty aj premeny spôsobu vedenia vojny pod vplyvom technológií. Podľa mnohých Ukrajincov sa však vojna v skutočnosti začala už v roku 2014, keď ruské vojská obsadili Krym.

Počet padlých ruských vojakov môže presahovať pol milióna

Vo vojne už zahynulo najmenej 226 055 ruských vojakov, uviedla dnes ruská redakcia BBC, ktorá spolu s nezávislým portálom Mediazona analyzuje verejne dostupné zdroje a padlých vojakov identifikuje. Viac ako 200 z nich boli iba 18-roční mladíci.

Skutočné straty budú podľa BBC pravdepodobne výrazne vyššie, ako možno zistiť z otvorených zdrojov. Vojenskí odborníci naznačujú, že analýza ruských cintorínov, vojnových pamätníkov a nekrológov môže zachytávať iba 45 až 65 percent skutočného počtu obetí.

Reálny počet padlých ruských vojakov sa tak podľa BBC môže pohybovať od 347 776 do 502 344. Toto číslo by sa ešte zvýšilo po započítaní zabitých bojovníkov zo separatistických útvarov na východe Ukrajiny a severokórejských vojakov.

Kyjev hovorí o desiatkach tisíc padlých vojakov

Ukrajina sa rozsiahlej ruskej vojenskej invázii bráni už viac ako štyri roky. Moskva vlastné vojenské straty prakticky nezverejňuje, Kyjev tak robí iba zriedkavo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začiatkom februára uviedol, že od vpádu ruských vojsk do krajiny vo februári 2022 zahynulo približne 55-tisíc ukrajinských vojakov. Veľký počet bojovníkov je podľa neho nezvestný.

Vojna si vyžiadala aj tisíce civilných obetí

Vo vojne prichádzajú o život aj civilisti. Monitorovacia misia OSN pre ľudské práva na Ukrajine od začiatku ruskej invázie potvrdila smrť najmenej 15 850 civilistov vrátane stoviek detí.

Prevažnú väčšinu zabitých alebo zranených civilistov misia eviduje v oblastiach pod kontrolou ukrajinskej vlády, na ktoré útočí ruská armáda.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVojna na UkrajineVolodymyr Zelenskyj
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