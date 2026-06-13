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Veľké ZMENY v doprave už o pár hodín! ZSSK predstavil nový GRAFIKON: PREHĽAD Nové spojenia aj úpravy časov

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Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík, Getty Images, AI)
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TASR

BRATISLAVA - Od nedele 14. júna 2026 začína platiť nová verzia cestovného poriadku 2025/2026. Cestujúcim pribudne nové ranné spojenie z Bratislavy do Prahy, počas leta bude posilnený nočný vlak ZEMPLÍN a do sezónnej ponuky sa vráti BELIANSKY EXPRES do poľskej Muszyny. Pre cestujúcich pribudnú aj nové spojenia z Čadce do Ostravy v spolupráci s Českými Dráhami a Moravskoslezkým krajom.

Spojenie Bratislava – Praha

Nový vlak EC 296 Slovan na linke Bratislava - Praha bude odchádzať o 7.42 h a do českej metropoly príde o 13.33 h. „Vlak bude vedený v pondelky a 7. júla, 29. septembra, 29. októbra, 18. novembra, nepôjde 6. júla, 28. septembra, 16. novembra. Nový vlak zároveň nahradí vlak EC 298 Metropolitan Slovenská strela,“ uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.

Vlak EC 299 Metropolitan Slovenská strela s odchodom z Prahy o 18.31 h a s príchodom do Bratislavy o 23.06 h zmení názov na Slovan. Reštauračný vozeň v týchto vlakoch podľa dopravcu nebude radený.

Posilnenie vlakov linky Bratislava – Humenné a návrat Belianskeho expresu

V letnej sezóne ZSSK posilní nočné rýchliky 680/681 Zemplín o ďalšie dva lôžkové vozne. Týka sa to R 680 z Humenného s odchodom o 21.51 h do Bratislavy s príchodom o 5.40 h (od 28. júna do 14. septembra) a R 681 s odchodom z Bratislavy o 22.55 h a príchodom do Humenného o 7.29 h (od 29. júna do 15. septembra).

Beliansky expres z Popradu cez Plaveč do poľskej Muszyny sa vracia od soboty 13. júna. „Na začiatku sezóny bude cestovanie spojené s dočasným obmedzením. Do 26. júna bude na trati podľa informácií manažéra infraštruktúry ŽSR prebiehať nepretržitá výluka, preto bude úsek Poprad-Tatry - Studený Potok zabezpečený náhradnou autobusovou dopravou,“ upozornil Baček.

Beliansky expres

Vlaky budú vedené pravidelne každú sobotu a nedeľu, dvakrát denne v oboch smeroch:
  • REX 8360 (Poprad-Tatry 7:29 h – Muszyna 9:10 h),
  • REX 8362 (Poprad-Tatry 15:29 h – Muszyna 17:10 h),
  • REX 8361 (Muszyna 10:00 h – Poprad-Tatry 11:40 h),
  • REX 8363 (Muszyna 18:00 h – Poprad-Tatry 19:40 h).

Ranné vlaky v okolí Žiliny pre pohodlnejšie dochádzanie

Vlak Os 3507 z Rajca do Žiliny pôjde v úseku Lietavská Lúčka – Žilina skôr a bez doterajšieho dlhšieho čakania v Lietavskej Lúčke. Cestujúci tak prídu do Žiliny rýchlejšie, s odchodom z Lietavskej Lúčky o 7:56 h a príchodom do Žiliny o 8:12 h.

Úprava sa dotkne aj vlaku Os 3407 z Čadce do Liptovského Hrádku, ktorý pôjde v úseku Žilina – Vrútky o 5 minút neskôr. Zo Žiliny odíde o 6:50 h a do Vrútok príde o 7:09 h. Zmena skráti čakanie vo Vrútkach a zlepší možnosti cestovania najmä pre ľudí dochádzajúcich po nočnej zmene zo Žiliny a Varína.

Spojenia v okolí Košíc nakoniec bez zmeny

Cestovný poriadok na linkách Košice – Moldava nad Bodvou – Rožňava a Košice – Čaňa zostáva od 14. júna 2026 nateraz zachovaný súčasný cestovný poriadok. "ZSSK pôvodne pripravovala rozšírenie dopravnej obsluhy na týchto linkách. V nadväznosti na aktualizované termíny nábehu výroby v priemyselnom parku Valaliky zostáva rozsah dopravy nateraz zachovaný," hovorí spoločnosť.

Cestujúci tak môžu využívať doterajšie spojenia bez zmeny. O prípadnom rozšírení ponuky vlakov bude ZSSK verejnosť včas informovať.

Medzištátne spoje

Zmena v premávke vybraných medzištátnych rýchlikov Zakarpatia medzi Košicami a západoukrajinským Mukačevom podľa ZSSK vytvorí viac času na potrebné kontroly a úkony pred odchodom vlaku. Úprava sa týka vlakov R 960, R 962 z Košíc do Mukačeva, ale aj R 964 z Bratislavy do Košíc a Čopu i R 965 z Mukačeva do Košíc.

Zmeny pri medzištátnych rýchlikoch Zakarpatia

  • R 960 ZAKARPATIA pôjde v trase Košice 05:46 h – Čierna nad Tisou 07:10 h/07:12 h – Mukačevo 10:00 h.
    (Doposiaľ bol príchod do Mukačeva o 10:05 h),
  • R 962 ZAKARPATIA pôjde v trase Košice 10:46 h – Čierna nad Tisou 12:13 h/12:15 h – Mukačevo 16:07 h.
    (Doposiaľ bol pobyt v stanici Čierna nad Tisou v čase 12:13 h – 12:44 h),
  • R 964 ZAKARPATIA pôjde v trase Bratislava hl. st. 11:27 h – Košice 17:46 h – Čop 20:31 h.
  • (Doposiaľ bol príchod do stanice Čop o 20:41 h, vlak bude mať skrátenú jazdnú dobu o 10 minút),
  • R 965 ZAKARPATIA pôjde v trase Mukačevo 18:57 h – Čierna nad Tisou 20:14 h/21:28 h– Košice 22:49 h.
    (Doposiaľ bol odchod z Mukačeva o 19:10 h a pobyt v stanici Čierna nad Tisou v čase 20:24 h – 21:28 h),
  • ostatné vlaky R 96x ostávajú bez zmeny.

Pre rozsiahle výluky na infraštruktúre v Rakúsku a vo Švajčiarsku bude upravené označenie a východisková/cieľová stanica vlakov medzi Bratislavou a Zürichom. Vlak rjx 160 bude namiesto Zürichu končiť vo Feldkirchu, odkiaľ bude vychádzať vlak rjx 167. Po ukončení výlukových prác sa trasa vlaku opäť vráti do Zürichu.

Od 20. júna budú zavedené štyri nové zrýchlené vlaky na úseku Ostrava-Svinov - Čadca a späť. Ide o projekt Moravskosliezskeho kraja a Českých dráh, na ktorom participuje aj ZSSK.

Nové spojenia s Českou republikou cez Čadcu

  • Zr 2901 (Ostrava-Svinov 6:53 h – Čadca 8:27 h), ide v sobotu a nedeľu od 20.6. do 25.10. a 6.7., 28.9., 28.10.
  • Zr 2903 (Ostrava-Svinov 8:54 h – Čadca 10:31 h), ide v sobotu a nedeľu od 20.6. a 6.7., 28.9., 28.10., 17.11.
  • Zr 2902 (Čadca 15:26 h – Ostrava-Svinov 17:05 h), ide v sobotu a nedeľu od 20.6. a 6.7., 28.9., 28.10., 17.11.
  • Zr 2904 (Čadca 17:26 h – Ostrava-Svinov 19:03 h), ide v sobotu a nedeľu od 20.6. do 25.10. a 6.7., 28.9., 28.10.

Zmeny vo Vysokých Tatrách

Zmenia sa časy odchodov aj vybraných spojov vo Vysokých Tatrách. Na trati Starý Smokovec - Tatranská Lomnica ZSSK zavedie nové spojenia, ktoré pôjdu v soboty od 4. júla do 29. augusta. Iné vybrané spoje na uvedenej trati v tomto období nepôjdu.

Zmena časov odchodov vybraných spojov vo Vysokých Tatrách

Na trati Starý Smokovec – Tatranská Lomnica ZSSK zavedie nové spojenia, ktoré pôjdu v soboty od 4.7. do 29. 8. 2026:
  • Os 8280 (Starý Smokovec 12:11 h – Tatranská Lomnica 12:25 h),
  • Os 8281 (Tatranská Lomnica 12:33 h – Starý Smokovec 12:47 h),
  • Os 8282 (Starý Smokovec 14:11 h – Tatranská Lomnica 14:25 h),
  • Os 8283 (Tatranská Lomnica 14:33 h – Starý Smokovec 14:47 h),
  • Os 8284 (Starý Smokovec 16:11 h – Tatranská Lomnica 16:25 h),
  • Os 8285 (Tatranská Lomnica 16:33 h – Starý Smokovec 16:47 h).

Zmena časov odchodov vybraných spojov vo Vysokých Tatrách

Tieto spojenia na trati Starý Smokovec – Tatranská Lomnica po novom NEPÔJDU v soboty od 4. 7. do 29. 8. 2026:
  • Os 8216 (Starý Smokovec 12:06 h – Tatranská Lomnica 12:20 h),
  • Os 8217 (Tatranská Lomnica 12:42 h – Starý Smokovec 12:56 h),
  • Os 8220 (Starý Smokovec 14:06 h – Tatranská Lomnica 14:20 h),
  • Os 8221 (Tatranská Lomnica 14:42 h – Starý Smokovec 14:56 h),
  • Os 8224 (Starý Smokovec 16:06 h – Tatranská Lomnica 16:20 h),
  • Os 8225 (Tatranská Lomnica 16:42 h – Starý Smokovec 16:56 h),

ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie v online vyhľadávači spojení, v mobilnej aplikácii ZSSK alebo na stránke www.zssk.sk.

Jednoduchšie podmienky na získanie bezplatného parkovania pri cestovaní 1. triedou

Zmeny prinesú aj úpravy časov vybraných vlakov či jednoduchšie podmienky bezplatného parkovania pri cestovaní 1. triedou.

„ZSSK od 14. júna zjednodušuje podmienky pre bezplatné parkovanie pri vybraných železničných staniciach. Cestujúcim po novom postačí, ak pri spiatočnej ceste vlakom absolvujú aspoň jeden smer v 1. triede - buď cestu tam, alebo cestu späť,“ podotkol Baček. Bezplatné parkovanie môžu cestujúci využiť pri staniciach Košice, Poprad-Tatry, Žilina, Trnava a Bratislava hlavná stanica.

Viac o téme: Cestovný poriadokGrafikonVlaková dopravaZmenaŽelezničná spoločnosť Slovensko (ZSSK)
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