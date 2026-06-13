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Módna šou Pavla Dendisa: Totálne zmenený Pavlovčin, diskoguľa Pocisková a... Modelka s polročným bábom!

Módna šou Pavla Dendisa Zobraziť galériu (35)
Módna šou Pavla Dendisa (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Pavol Dendis prilákal na svoju módnu prehliadku novej kolekcie množstvo známych tvárí slovenského šoubiznisu. Pozornosť si získali nielen nadčasové modely, ale aj hviezdni návštevníci v extravagantných outfitoch. Nela Pocisková dorazila v trblietavých strieborných šatách, pripomínajúc diskoguľu a nechýbal ani Adam Pavlovčin s novým imidžom či modelka Soňa Schwarz s polročným bábom.

Módna šou návrhára Pavla Dendisa nadchla prítomných. Jeho nadčasové a precízne spracované modely si okamžite získali pozornosť prítomných hostí, ktorí si vychutnali večer plný elegancie, štýlu a módnych inšpirácií. A rovnako ako sa móda neustále vyvíja, aj outfity známych tvárí na podobných podujatiach sú odvážnejšie, originálnejšie a čoraz viac dychvyrážajúce.

Na prehliadku dorazilo množstvo známych osobností zo sveta šoubiznisu. Medzi hosťami nechýbali herečky Milena Minichová a Kristína Sisková, stylistka Mirka Dobiš v sprievode svojho manžela či tanečníčka Eliška Lenčešová. Pozornosť fotografov aj prítomných hostí však pútala nielen samotná prehliadka.

Módna šou Pavla Dendisa
Zobraziť galériu (35)
Módna šou Pavla Dendisa  (Zdroj: Ján Zemiar)

V centre diania sa ocitla aj speváčka a herečka Nela Pocisková, ktorá zažiarila v oslnivých strieborných šatách, vďaka ktorým doslova žiarila ako diskoguľa. Podporiť Pavla Dendisa prišiel aj Adam Pavlovčin. Spevák zaujal najmä výrazne zmeneným imidžom. Nechal si totiž narásť poriadne háro. V spoločnosti nechýbala ani modelka Soňa Schwarz, ktorá na podujatie zavítala v sprievode svojho manžela a len šesťmesačnej dcérky Olívie. Všetky fotografie nájdete v galérii.

Módna šou Pavla Dendisa
Zobraziť galériu (35)
Módna šou Pavla Dendisa  (Zdroj: Ján Zemiar)

Viac o téme: Pavol DendisMódna prehliadka Pavla Dendisa
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