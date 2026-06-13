Spolupráca PS a Maďarskej aliancie by bola pre obe strany výhodná, uviedol Hrabko

BRATISLAVA - Spolupráca Progresívneho Slovenska (PS) a Maďarskej aliancie by bola pre obe strany výhodná a umožnila by, aby hlasy Maďarov na Slovensku v parlamentných voľbách neprepadli. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.
Z tohto dôvodu vníma ako racionálne, že tieto dva subjekty začali spolu rokovať. „Samozrejme, k dohode je treba dvoch. Ak sa čo i len jeden zatne, k dohode nepríde. Ale v politike je naozaj veľmi dôležité komunikovať,“ povedal Hrabko. Výhrady časti slovenskej opozície, ktorá nedôveruje strane Lászlóa Gubíka pre jej vzťah k bývalému maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, Hrabko nevníma ako relevantné. „Rozprávky o tom, že by sa Gubík neskôr otočil a stal spojencom Roberta Fica, nie sú opreté o žiadny argument,“ tvrdí Hrabko. Časť opozície podľa neho vníma prípadné spojenectvo PS a Maďarskej aliancie ako posilnenie konkurencie, a teda oslabenie vlastnej pozície.
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Šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter na otázky novinárov, či je vo vládnej koalícii kríza, odpovedal, že nie je, súčasťou koaličného života je však hľadanie kompromisov. Podľa Hrabka je hľadanie krízy za každým sporom koaličných politikov neprimerané. „Mňa zaujímajú úplne iné veci, zaujíma ma alternatíva. Aká je alternatíva? Či existuje? Čo robia mimovládne strany? Aké témy prinášajú do verejného života?“ pýta sa Hrabko, podľa ktorého témy dominantne nastoľuje vládna koalícia a špeciálne premiér Fico.
Akékoľvek incidenty s dronmi, ktoré vzniknú na území iných štátov, bez ohľadu na to, odkiaľ a akým spôsobom prileteli, predstavujú vážne nebezpečenstvo eskalácie vojenského konfliktu a ohrozenie života a zdravia ľudí v krajinách, ktoré s vojnou nemajú nič spoločné. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini v súvislosti s výbuchom námorného dronu v prístave rumunského mesta Konstanca.
Prezident už začiatkom apríla organizoval okrúhly stôl s účasťou koaličných aj opozičných politikov a predstaviteľov rezortu obrany, kde sa diskutovalo aj o téme zaviesť formou novely ústavy možnosť vyhlásiť stav ohrozenia. Podľa Hrabka je dobré, že prezident túto tému otvoril, jej riešenie je však výsostne odbornou otázkou, ku ktorej by sa mali vyjadrovať experti z rôznych rezortov, nie iba obrany.