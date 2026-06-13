USA v koordinácii s Venezuelou zabili vodcu kartelu Tren de Aragua, oznámil Trump

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že Spojené štáty uskutočnili na jeho príkaz smrtiaci úder na Héctora Rusthenforda Guerrera Floresa, vodcu venezuelského kartelu Tren de Aragua. Šéf Bieleho domu o tom informoval na sociálnych sieťach, informuje o tom agentúra AFP.
„Rýchly a smrtiaci“ útok amerických ozbrojených síl bol „úzko koordinovaný s našimi priateľmi vo Venezuele, s ktorými veľmi dobre spolupracujeme,“ napísal Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social, pričom zrejme narážal na dočasné vedenie prezidentky Delcy Rodríguezovej. „V dôsledku toho teroristi z Tren de Aragua už nemajú bezpečný úkryt vo Venezuele ani nikde inde,“ napísal bez toho, aby špecifikoval, kde sa útok odohral. Spojené štáty vlani označili skupinu Tren de Aragua, ktorá pôsobí aj v Kolumbii, Peru a Čile, za teroristickú organizáciu.
Trump a predstavitelia jeho administratívy gang opakovane obviňovali, že je zdrojom násilia a nelegálneho obchodovania s drogami v niektorých amerických mestách. Prezident celé mesiace opakoval - napriek záverom odtajnených správ amerických spravodajských služieb - že gang Tren de Aragua spolupracoval s dnes už bývalým venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom, pripomína AP.
Tren de Aragua vznikol pred vyše desiatimi rokmi vo väznici s tvrdými zločincami vo venezuelskom štáte Aragua. Gang sa v posledných rokoch rozrástol, keďže milióny Venezuelčanov emigrovali do iných latinskoamerických krajín alebo do USA. Presný počet členov tejto skupiny nie je známy. Krajiny s veľkou populáciou venezuelských migrantov vrátane Peru a Kolumbie kartel obviňujú z nárastu násilia v regióne. Podľa think tanku InSight Crime, ktorý sleduje kriminalitu v Latinskej Amerike, sa však Tren de Aragua na rozdiel od iných zločineckých organizácií z Kolumbie, Strednej Ameriky a Brazílie vo veľkom rozsahu nezapája do pašovania kokaínu cez medzinárodné hranice.