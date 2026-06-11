Trump ZASTAVIL plánované nálety: Avizuje PODPIS prelomovej dohody! Irán to POPREL

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok večer odvolal nočné údery na Irán, ktoré oznámil len o niekoľko hodín skôr. Zdôvodnil to zásadným pokrokom v rokovaniach a schválením kľúčových bodov dohody medzi USA a Iránom všetkými dotknutými stranami. Irán oficiálne dohodu nepotvrdil. Dnes popoludní Trump Teheránu pohrozil útokmi, zabavením ropy a obsadením kľúčového ostrova Charg. Teherán sľúbil na takéto kroky silnú reakciu a varoval Washington pred nepremyslenými krokmi. Na odvolanie úderov zareagovali trhy poklesom cien ropy.
,,Vzhľadom na to, že rokovania s Iránskou islamskou republikou boli predložené najvyššiemu vedeniu Iránu a schválené, zrušil som ako prezident Spojených štátov amerických plánované údery a bombardovanie proti Iránu, ktoré sa mali uskutočniť dnes večer," uviedol dnes večer Trump. Nemenovaný iránsky zdroj agentúry Fars ale Trumpovo tvrdenie vzápätí spochybnil, keď uviedol, že Irán zatiaľ žiadny text memoranda o porozumení s USA neschválil. Trump tiež tvrdí, že čoskoro bude známe miesto a dátum podpisu dohody.
Posledné americké údery začali dnes krátko po polnoci iránskeho času (v stredu 23:15 SELČ) a ich ukončenie oznámili USA po štyroch hodinách. V oblasti Teheránu boli zranení traja ľudia, uviedla iránska agentúra Fars. Väčšina úderov mierila na juh Iránu, vrátane prístavu Bandar Abbás, ktorý je jedným z najdôležitejších iránskych vojenských centier v oblasti Perzského zálivu. Nočné americké útoky nasledovali po varovaní prezidenta Donalda Trumpa, že USA budú útočiť, pokiaľ Teherán nepodpíše mierovú dohodu.
Tajné rokovania diplomatov
Podľa zdrojov agentúry Reuters aj po úderoch pokračovali snahy amerických a iránskych diplomatov o dojednanie memoranda. Obe krajiny si cez sprostredkovateľa vymieňali správy, pričom predmetom rokovaní je mechanizmus uvoľňovania mrazených iránskych aktív či obnova prevádzky v Hormuzskom prielive, ktorý je kľúčový pre celosvetovú námornú prepravu ropy.
Minulý týždeň v nedeľu Irán vyslal niekoľko balistických striel na Izrael s tým, že tak robí v odvete za izraelské útoky na južnom predmestí Bejrútu. Izraelská armáda neskôr uskutočnila vzdušné údery v niekoľkých oblastiach Iránu. Tieto vzájomné útoky boli prvé od prímeria z 8. apríla, Izrael ale opakovane tvrdil, že prímerie sa nevzťahuje na jeho boj s libanonským hnutím Hizballáh. Trump v nedeľu neúspešne vyzval izraelskú vládu, aby na nedeľné iránske útoky neodpovedala. V utorok potom americký prezident obvinil Irán, že nad Hormuzským prielivom zostrelil americký vrtuľník Apache, a nariadil odvetu.
Začiatok vojny vo februári USA a Izrael zdôvodnili obavami o bezpečnosť a snahou zabrániť Teheránu vo vývoji jadrovej zbrane. Teherán v odvete útočil na Izrael aj krajiny Perzského zálivu, kde cielil na miesta spojené s USA a priemyselnú, najmä ropnú infraštruktúru. Od 8. apríla platí prímerie, ktoré je ale už niekoľko týždňov porušované. Mierové rokovania, sprostredkovávané Pakistanom, uviazli na mŕtvom bode, konalo sa len jedno kolo priamych rozhovorov 11. apríla.
Útok na dve lode
Iránska armáda krátko po začiatku najnovších amerických útokov oznámila, že úplne uzavrela Hormuzský prieliv a zasiahla dve lode, ktoré sa snažili úžinou preplávať. Washington ale informáciu o uzavretí úžiny označil za nepravdivú. Trump pri oznámení odloženia úderov uviedol, že Spojené štáty udržia svoju blokádu Hormuzského prielivu, ,,kým nebude táto transakcia dokončená".
Hormuzský prieliv, ktorým pred vojnou prechádzala asi pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu, Irán blokuje od začiatku vojny a necháva preplávať len malé množstvo lodí, napríklad indickej či japonskej. USA v odvete od polovice apríla blokujú iránske prístavy. V stredu americké jednotky zaútočili na indický ropný tanker v Ománskom zálive a zabili pri tom troch indických námorníkov, ďalších 21 Indov z tankera sa zachránilo. India dnes vyzvala Washington, aby sa útokov zdržal.
Kuvajt oznámil, že kvôli iránskym útokom uzavrel svoj vzdušný priestor. Aj v Bahrajne opakovane zneli sirény av dôsledku iránskych útokov bolo ľahko zranené 11-ročné dievča. Iránska armáda počas noci uviedla, že útočí na americké základne v oboch krajinách a neskôr oznámila, že vyslala 12 balistických striel aj na základňu s americkou vojenskou technikou v Jordánsku.
USA by podľa Trumpa mohli podpísať dohodu s Iránom cez víkend v Európe
Americký prezident Donald Trump uviedol, že sa viceprezident JD Vance cez víkend zúčastní podpisu dohody s Iránom v Európe. Napísala to agentúra Reuters. Trump už v podvečer uviedol, že kvôli významnému pokroku v rokovaniach odvoláva chystané bombardovanie v Iráne, pričom dodal, že čoskoro oznámi miesto a termín podpisu dohody. Irán zatiaľ svoj súhlas oficiálne nepotvrdil.
Trump tiež o pokroku v rokovaniach telefonicky hovoril s katarským emirom Tamímom bin Hamadom Sáním, povedal Katar. Trump v uplynulých týždňoch opakovane tvrdil, že uzavretie dohody je na dohľad, ale tento vývoj sa zatiaľ nenaplnil, poznamenala agentúra AP.
Predtým dnes pritom Trump hrozil Iránu ďalšími útokmi dnes v noci, zabavením ropy a obsadením kľúčového ostrova Charg. Iránska polooficiálna agentúra Fars s odkazom na zdroj blízky iránskym vyjednávačom dnes večer uviedla, že Teherán žiadny text prvotného návrhu memoranda o porozumení s USA doteraz neschválil.