Trump reaguje na ostrú kritiku: Po škandále s neskúseným nominantom našiel nového šéfa tajných služieb

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump oznámil, že na post šéfa tajných služieb plánuje nominovať federálneho prokurátora a niekdajšieho riaditeľa Komisie pre kontrolu cenných papierov Spojených štátov Jaya Claytona. Agentúra AP píše, že Trump čelil tlaku, aby úradu šéfa tajných služieb, ktorý dohliada na 18 federálnych spravodajských agentúr a organizácií, našiel vedúceho natrvalo po rezignácii Tulsi Gabbardovej.
,,Len málo ľudí v právnickej komunite sa teší takému rešpektu ako Jay," uviedol šéf Bieleho domu. ,,Vyzývam Senát, aby Jaya čo najrýchlejšie potvrdil," dodal.
Začiatkom júna Trump úradujúcim šéfom tajných služieb menoval svojho spojenca Billa Pulteho, ktorý do tej doby viedol Federálnu agentúru pre financovanie bývania (FHFA) a bol predsedom predstavenstva hypotekárnych agentúr Fannie Mae a Freddie Mac. Podľa agentúry AFP Trump čelil kvôli tomuto rozhodnutiu kritike aj z radov svojich republikánov, pretože Pultemu chýbali akékoľvek skúsenosti týkajúce sa národnej bezpečnosti a spravodajských služieb. Niekoľko dní po vymenovaní Trump Pulteho vyzval, aby začal vo veľkom prepúšťať.
Prvá šéfka tajných služieb USA za druhého Trumpovho mandátu Gabbardová v máji oznámila, že vo funkcii končí. Odchod zdôvodnila vážnym ochorením manžela. Agentúra Reuters vtedy však napísala, že Gabbardová bola donútená odísť kvôli nezhodám s Bielym domom.