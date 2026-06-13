Britský súd poslal za mreže štvoricu aktivistov za raziu v izraelskej zbrojovke

LONDÝN - Britský súd v piatok uväznil štyroch aktivistov z propalestínskej skupiny Palestine Action za vlámanie sa do pobočky izraelskej zbrojovky Elbit Systems, pri ktorom spôsobili škodu vo výške približne milión libier (približne 1,2 milióna eur). Podľa súdu išlo o „teroristický čin,“ píše agentúra AFP.
Charlottu Headovú, Samuela Cornera, Leonu Kamiovú a Fatemu Rajwaniovú v máji obvinili zo zničenia vybavenia patriaceho spomínanej spoločnosti v Bristole. Štvorica v auguste 2024 zničila počítače, drony a iné vybavenie, a následne sa dostala do stretu s bezpečnostnými pracovníkmi a políciou, ktorí sa ich snažil zastaviť. Dvadsaťtriročný Corner podľa súdu kladivom dvakrát udrel policajtku do chrbta. Skupina aktivistov tvrdí, že ich cieľom bolo „zničiť drony a zbrane,“ ktoré boli podľa nich určené na zabíjanie ľudí, najmä v Pásme Gazy.
Sudca Jeremy Johnson však rozhodol, že išlo o „teroristický čin“ a odsúdil Cornera na sedem rokov a osem mesiacov väzenia. Uviedol, že muž použil „extrémnu a neprimeranú silu proti zraniteľnej policajtke, ktorá konala pri výkone svojej služby“. Headovú, ktorá prerazila bránu areálu dodávkou, odsúdil na päťročné väzenie. Rovnaký trest sudca uložil aj Kamaiovej. Rajwaniová je odsúdená na štyri roky a osem mesiacov väzenia. Pred budovou súdu sa v piatok na podporu aktivistov zhromaždilo približne 500 protestujúcich. Polícia zadržala 72 osôb, ktoré mali transparenty s nápismi vyjadrujúcimi podporu skupine Palestine Action.
AFP konštatuje, že k piatkovému rozsudku došlo dva dni predtým, ako má odvolací súd rozhodnúť o zákaze skupiny Palestine Action zo strany britskej vlády. Zákaz zahŕňa aj členstvo v tejto skupine alebo vyjadrovania podpory na jej adresu. Ide o trestné činy, za ktoré hrozí až 14 rokov odňatia slobody. Tento zákaz platí od júla 2025 a odvtedy britská polícia zatkla približne 3000 ľudí na zhromaždeniach a demonštráciách. Londýnsky Vrchný súd vo februári rozhodol, že zákaz propalestínskej skupiny je nezákonný. Vláda sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala a rozsudok sa očakáva v pondelok.