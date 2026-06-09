Sexuálny škandál v Haagu: Sudca medzinárodného súdu mal obťažovať ženy! Zbavili ho funkcie

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Karim Khan
Karim Khan (Zdroj: SITA/AP Photo/Peter Dejong, Pool)
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ČTK

HAAG - Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karim Khan bol dočasne zbavený funkcie kvôli obvineniu zo sexuálneho obťažovania. O jeho ďalšom osude teraz rozhodne dozorný orgán tvorený členskými štátmi, uviedli agentúry AP a Reuters. Khana vyšetrovali orgány OSN, už v máji minulého roka sám dočasne odstúpil z funkcie, pripomína agentúra AFP.

Členovia výkonného výboru dozorného orgánu ICC sa podľa tlačovej správy rozhodli "kvalifikovanou väčšinou dočasne pozastaviť výkon funkcie prokurátora s okamžitou platnosťou". Rozhodnutie vychádza z vyšetrovania vykonaného úradom OSN, ktoré odhalilo dôkazy, že Khan mal mať "sexuálny styk bez súhlasu (s asistentkou) vo svojej kancelárii, vo svojom súkromnom bydlisku a počas služobnej cesty". Podľa trojčlenného senátu zloženého zo sudcov, ktorí boli poverení právnym posúdením zistení, však vyšetrovanie nebolo dostatočne preukazné.

Khan, ktorý tieto obvinenia vždy popieral, sa v minulom roku stiahol z funkcie, kým nebude známy výsledok vyšetrovania. Bol tak najmä vylúčený z prípadu týkajúceho sa zločinov proti ľudskosti spojeného s bývalým filipínskym prezidentom Rodrigom Dutertom.

Zvolať majú mimoriadne zasadnutie

Konečné rozhodnutie teraz závisí od 125 členských štátov súdu združených v Zhromaždení zmluvných strán. Tento orgán dohľadu nad ICC má teraz zvolať mimoriadne zasadnutie, aby rozhodol, či môže Khan zostať vo svojej funkcii. AP píše, že tento proces je pre ICC bezprecedentný a zhromaždenie muselo opakovane vytvárať nové pravidlá, aby sa situácii prispôsobilo.

Britský právnik Khan je hlavným žalobcom ICC od roku 2021. Súd vydal v novembri 2024 zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvôli podozreniu zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v Pásme Gazy. Bolo to prvýkrát v histórii ICC, keď jeho žalobca požiadal o vydanie zatykača na demokraticky zvoleného vodcu a spojenca Západu. Americký prezident Donald Trump v reakcii podpísal exekutívny príkaz zavádzajúci finančné a vízové sankcie voči činiteľom ICC za podľa neho nelegitímne a neopodstatnené kroky namierené proti USA a ich blízkemu spojencovi Izraelu.

Viac o téme: ICCProkurátorSexuálne obťažovanieKarim KhanMedzinárodn trestný súd
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