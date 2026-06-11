Vyzýval na atentát Vladimira Putina: Súd poslal muža za drsné internetové príspevky na deväť rokov za mreže

MOSKVA - Ruský vojenský súd odsúdil na deväť rokov väzenia štyridsaťročného Arťoma Prorešného z Voroneža za to, že vyzýval na atentát na prezidenta Vladimíra Putina a pokúšal sa vstúpiť do légie Sloboda Rusku, bojujúcej na strane Ukrajiny. Informoval o tom dnes server Mediazóna s odvolaním sa na komuniké súdu.
Podľa vyšetrovateľov Prorešnyj, ktorý mal ,,negatívny postoj" k vojne Ruska proti Ukrajine, sa v máji 2023 rozhodol vstúpiť do spomínanej légie Sloboda Rusku, ktorú ruské úrady pokladajú za teroristickú organizáciu. Prorešnyj cez sociálne siete opakovane žiadal, aby bol prijatý do légie, a zaujímal sa o stav svojej žiadosti. V máji a decembri 2024 tiež zverejnil príspevky na sociálnych sieťach, ktoré vyšetrovatelia označili za dôkaz, že schvaľoval ideológiu légie, výpad ukrajinskej armády do Kurskej a Belgorodskej oblasti na západe Ruska a tiež vyzýval k násiliu voči Putinovi.
Priznanie viny, výška trestu a finančná pokuta
Prorešnyj podľa súdu priznal, že je vinný, a tiež aktívne spolupracoval s vyšetrovateľmi. Okrem deviatich rokov za mrežami mu súd tiež uložil pokutu vo výške 300.000 rubľov (asi 87.500 CZK). Vojenský súd v Moskve predvlani v novembri odsúdil na osem rokov väzenia Anastasiju Berežinskú za kritiku vojny Ruska proti Ukrajine, za komentáre k vojnovým zločinom za výzvy na zabitie prezidenta Putina. Práve na jeho rozkaz ruské vojská vo februári 2022 vpadli do susednej krajiny a rozpútali tak najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
,,Ctihodnosti, nemám čo povedať, nemám čo dodať. Prijmem akékoľvek rozhodnutie," uviedla podľa médií pred vynesením rozsudku tridsaťtriročná moskovská divadelná režisérka a matka dvoch malých detí.
Berežinská na začiatku vojny zverejnila na sociálnej sieti desiatky príspevkov proti vojne. Obviňovala ruskú armádu, ministerstvá a Putina osobne z ,,genocídy" Ukrajincov. Zverejňovala tiež urážky na adresu Putina, pretože podľa nej nesie osobnú zodpovednosť za smrť mužov, žien a detí, ktorých telá záchranári vyslobodzujú z trosiek zničených domov a bytov. V písaní pokračovala a začala vyzývať na zabitie Putina: ,,Zastreľte toho hlúpeho parchanta Putina, koľko ďalších vrážd civilistov ešte musíme zniesť? Vymažte ho z povrchu zemského!" písala podľa agentúry Reuters.
Prísne tresty za diskreditáciu armády a šírenie iných informácií
Zákony hroziace vysokými trestami za diskreditáciu armády a za šírenie lživých informácií prijali ruskí zákonodarcovia krátko po invázii na Ukrajinu. Podľa kritikov ruských pomerov majú umlčať všetku kritiku a protesty proti vojne. Za lživé pokladajú úrady všetky informácie líšiace sa od oficiálnej interpretácie vojny ako ,,špeciálna vojenská operácia", ktorá má ochrániť ruskojazyčné obyvateľstvo východnej Ukrajiny, ,,denacifikovať" a ,,demilitarizovať" kyjevský režim.
Po ústupe ruských vojsk od Kyjeva na jar 2022 vyšli najavo masové vraždy a ďalšie zverstvá, ktorých sa za krátke okupácie ruskí vojaci v okolí ukrajinskej metropoly podľa tvrdenia Kyjeva dopustili. Symbolom týchto vojnových zločinov sa stalo mesto Buča, kde zastrelení civilisti ležali na uliciach a kde boli nájdené hromadné hroby. Moskva popiera akékoľvek útoky na civilistov, nieto ešte vojnové zločiny, a za zmienku o týchto podozreniach hrozí v Rusku mnohoročné väzenie.