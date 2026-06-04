Británia v napätí kvôli Muskovi: Premiér ho obvinil zo šírenia nenávisti po vražde 18-ročného Henryho Nowaka

LONDÝN - Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok obvinil amerického podnikateľa Elona Muska, že sa v Spojenom kráľovstve snaží vyvolať rozkol. Reagoval tak na sériu Muskových príspevkov na ním vlastnenej platforme X, v ktorých tento miliardár kritizoval postup polície pri vyšetrovaní vraždy 18-ročného Henryho Nowaka v Southamptone. Informuje o tom agentúra AFP a televízia Sky News.
Prípad sa značne spolitizoval po tom, čo útočník Vickrum Digwa, 23-ročný muž sikhského pôvodu, ťažko zranil Nowaka počas konfliktu o mobilný telefón. Digwa následne klamal policajtom, že bol obeťou rasového útoku. Nowaka pritom policajti krátko po napadnutí spútali, hoci bol smrteľne zranený. Digwu v pondelok odsúdili na minimálne 21 rokov väzenia.
Krajne pravicová scéna po incidente obvinila britskú políciu, že k belochom a príslušníkom etnických menšín pristupuje rozdielne – čo vláda aj policajní predstavitelia odmietajú. Musk sa v jednom zo svojich príspevkov spýtal, či si Briti uvedomujú, že „oficiálny postoj polície si vyžaduje rasistický prístup voči bielym“. Ponúkol tiež, že bude financovať súkromnú žalobu v tomto prípade.
Výzva na stopnutie nenávisti
„Musíme, ako krajina ukázať, kto sme, pretože Musk sa v posledných dňoch mieša do našej politiky a snaží sa vyvolať rozkol. Takíto v Británii nie sme,“ povedal Starmer novinárom. Zdôraznil, že v Británii žijú „rozumní a tolerantní“ ľudia a ocenil výzvy Nowakovho otca, aby sa vražda jeho syna nezneužívala na šírenie nenávisti.
Starmer odsúdil násilnosti na utorkovom proteste v Southamptone, kde prívrženci krajnej pravice hádzali na policajtov tehly, svetlice a stoličky. Dve osoby už boli obvinené z násilných trestných činov. Britský premiér označil za „neodpustiteľné“, že Nigel Farage, líder euroskeptickej strany Reform UK, ktorá v súčasnosti vedie v prieskumoch verejnej mienky, vyzval ľudí, aby na vraždu reagovali „nefalšovaným hnevom“. Farage, ktorého obvinili z podnecovania rasového napätia, svoje výroky obhajoval.
Starmer označil zábery z policajnej telovej kamery, na ktorých Nowak opakovane hovorí, že nemôže dýchať, za „otrasné“. Nezávislý úrad pre dohľad nad činnosťou polície (IOPC) vyšetruje postup policajtov a výsledky má zverejniť do troch mesiacov. Musk a Starmer sa dostali do konfliktu už v minulosti, napríklad pri diskusiách o tzv. grooming gangoch, organizovaných skupinách páchateľov, ktoré systematicky manipulovali, zneužívali a sexuálne vykorisťovali maloleté dievčatá. Starmer vtedy obvinil Muska zo šírenia dezinformácií.