Justičný škandál: Verejnosť zúri! Tínedžeri znásilnili dve dievčatá, súd ich poslal na slobodu

LONDÝN - Rozhodnutie britského súdu vyvolalo vlnu hnevu. Dvaja tínedžeri, ktorých porota uznala vinnými zo znásilnenia dvoch maloletých dievčat, sa vyhli väzeniu. Po silnej kritike verejnosti aj politikov sa teraz prípadom bude zaoberať odvolací súd.
Rozhodnutie súdu v anglickom grófstve Hampshire rozdelilo verejnosť aj politikov. Dvaja chlapci, ktorí mali v čase skutkov 14 rokov, boli uznaní vinnými z niekoľkých znásilnení dvoch maloletých dievčat. Napriek závažnosti činov však neputovali do väzenia.
Po silnej verejnej kritike a tlaku zo strany obetí aj ich rodín prípad preskúma odvolací súd. O prípade informovali britské médiá.
Starmer: O treste existujú vážne otázky
Britský premiér Keir Starmer oznámil, že generálny prokurátor využil svoje právomoci a prípad postúpil na ďalšie posúdenie.
„Existujú vážne otázky týkajúce sa uloženého trestu,“ vyhlásil premiér. Dodal, že rozhodnutie vyvolalo znepokojenie nielen medzi politikmi, ale aj medzi obyčajnými ľuďmi.
Starmer zároveň zdôraznil odvahu oboch dievčat, ktoré sa rozhodli vypovedať a absolvovať náročný súdny proces.
Dve obete, dva útoky
Prvý útok sa odohral v novembri 2024 vo Fordingbridge v grófstve Hampshire.
Pätnásťročné dievča sa stretlo s chlapcom, s ktorým komunikovalo cez sociálne siete a verilo, že sú vo vzťahu. Spoločne odišli do podchodu pri rieke Avon. Situácia sa však zmenila po príchode ďalších mladíkov.
Podľa obžaloby bolo dievča vystavené nátlaku, útok si páchatelia nahrávali na video a prinútili ju k sexuálnym aktivitám, hoci sa cítila vystrašená a bezmocná. Neskôr uviedla, že mala pocit, že stojí sama proti skupine chlapcov a obávala sa, čo sa stane, ak odmietne.
O niekoľko mesiacov neskôr sa obeťou stalo ďalšie dievča vo veku 14 rokov. Podľa zistení súdu ju páchatelia odviedli na odľahlé miesto, pričom jej mali hroziť nožom. Útok sa odohral po tom, ako sa oddelila od svojich priateľov.
Prokuratúra uviedla, že násilie bolo opakovane zaznamenávané na mobilné telefóny a časť záznamov sa následne objavila na internete.
Obete hovoria o zničených životoch
Následky útokov podľa výpovedí dievčat pretrvávajú dodnes.
Jedna z obetí počas súdneho procesu opísala vážne psychické problémy, s ktorými bojuje od znásilnenia. V básni prečítanej pred súdom vyjadrila beznádej a myšlienky na smrť.
Po vynesení rozsudku povedala pre BBC, že rozhodnutie sudcu ju zasiahlo ako „úder priamo do tváre“.
„Takmer to pôsobilo, akoby to, čo urobili, bolo síce nesprávne, ale zároveň akceptované zákonom len preto, že boli ešte deťmi,“ uviedla.
Druhá poškodená priznala, že často prežíva stavy emocionálnej otupenosti a odcudzenia od okolia.
Sudca zdôraznil vek páchateľov
Sudca Nicholas Rowland pri vynesení rozsudku označil skutky za mimoriadne závažné. Zdôraznil aj to, že natáčanie útokov ich ešte viac zhoršilo.
Napriek tomu sa rozhodol neuložiť nepodmienečné tresty odňatia slobody. Argumentoval veľmi nízkym vekom obžalovaných, ich obmedzenými schopnosťami porozumieť dôsledkom vlastného konania a potrebou podporiť ich návrat do spoločnosti.
Počas vyhlasovania rozsudku zaznela veta, ktorá následne vyvolala ostré reakcie verejnosti: „Nikto z vás dnes nemusí ísť do väzenia.“
Dvaja z mladíkov dostali nápravné opatrenia pre mladistvých a opustili súdnu sieň slobodní. Tretí chlapec, ktorý sa podieľal na druhom útoku, bol tiež uznaný vinným tiež putoval na slobodu.
Rodina obete žiada spravodlivosť
Príbuzní jednej z poškodených privítali rozhodnutie o preskúmaní trestu odvolacím súdom.
V stanovisku pre BBC uviedli, že dúfajú v zrušenie pôvodného rozsudku a uloženie primeraného trestu, ktorý bude zodpovedať závažnosti spáchaných činov.
„Nie je to len boj za naše dieťa, ale za všetky obete podobných zločinov,“ odkázala rodina.
Do prípadu sa zapojila aj Gisèle Pelicot
Pozornosť prípadu presiahla hranice Británie. Na rozhodnutie súdu reagovala aj Gisèle Pelicot, ktorá sa stala symbolom boja obetí sexuálneho násilia vo Francúzsku.
Pre BBC uviedla, že ju šokovalo, keď sa dozvedela, že páchatelia neboli poslaní do väzenia.
Zároveň vyzdvihla odvahu obetí, ktoré sa rozhodli verejne vystúpiť a bojovať za spravodlivosť napriek traumatickým skúsenostiam.
O ich osude rozhodne odvolací súd
Generálny prokurátor Lord Hermer oznámil, že po preskúmaní prípadu dospel k záveru, že je potrebné preveriť, či uložené tresty neboli neprimerane mierne.
O ďalšom osude odsúdených tak rozhodne Odvolací súd. Trojica sudcov posúdi, či pôvodný rozsudok zodpovedal závažnosti skutkov, alebo či bude potrebné tresty sprísniť.