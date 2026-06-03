Obrovský škandál: Polícia nasadila putá obeti vraždy! VIDEO Nemôžem dýchať, stonal Henry, napokon zomrel

LONDÝN - Smrť 18-ročného Henryho Nowaka vyvolala v Británii vlnu pobúrenia. Policajti po príchode na miesto útoku považovali za obeť údajného útočníka, zatiaľ čo dobodaného mladíka zadržali. Krátko nato zomrel.
Prosil o pomoc no policajti uverili jeho vrahovi
Britániu pobúrili zábery z policajných kamier, ktoré zachytávajú posledné minúty života 18-ročného Henryho Nowaka. Mladík zomrel v decembri minulého roka po útoku nožom v meste Southampton. Najväčší šok však nevyvolala samotná vražda, ale spôsob, akým sa podľa kritikov zachovali zasahujúci policajti. Keď hliadka dorazila na miesto incidentu, za obeť považovala útočníka. Naopak, dobodaného mladíka zadržala a nasadila mu putá.
Tvrdil, že bol dobodaný
Osudný konflikt sa odohral 3. decembra 2025 medzi Henrym Nowakom a 23-ročným Vickrumom Digwom. Keď prišla polícia, Digwa tvrdil, že ho mladík napadol, strhol mu turban a ťahal ho za vlasy. Policajtom ukázal aj poranenie v oblasti oka. Nowak medzitým ležal na zemi a upozorňoval, že utrpel bodné zranenia. Zo záznamov vyplýva, že opakovane prosil o pomoc a upozorňoval na svoj kritický stav. „Nemôžem dýchať,“ opakoval slabým hlasom, zatiaľ čo ho policajti dvíhali zo zeme, aby mu nasadili putá.
Na záberoch je zároveň počuť jedného z policajtov, ktorý jeho tvrdeniam neveril. „Nemyslím si, že ťa niekto dobodal, kamarát,“ povedal krátko predtým, ako sa zdravotný stav mladíka dramaticky zhoršil.
O pár minút už bojovali o jeho život
Nesprávne vyhodnotenie situácie malo tragické následky. Len niekoľko minút po príchode hliadky začali záchranné práce a resuscitácia. Napriek snahe zasahujúcich sa však Henryho Nowaka zachrániť nepodarilo.
Vyšetrovanie neskôr ukázalo, že Digwa použil tradičný sikhský nôž s veľkou čepeľou. Po útoku zbraň ukryl u svojej matky.
Prípad šokoval aj premiéra
Po zverejnení záberov sa do diskusie zapojili najvyšší britskí predstavitelia. Premiér Keir Starmer označil celý prípad za desivý a šokujúci. Po vzhliadnutí nahrávok priznal, že ako otec tínedžera ich sledoval s veľkým rozrušením.
Ministerka vnútra Shabana Mahmoodová oznámila, že vyšetrovanie postupu polície by malo byť ukončené do troch mesiacov. Zároveň vyzvala verejnosť, aby tragédiu nezneužívala na ďalšie prehlbovanie spoločenského napätia. Objavili sa totiž aj otázky, či pri prvotnom posúdení incidentu nezohrali úlohu rasové predsudky. Odpovede má priniesť vyšetrovanie nezávislého policajného dozorného orgánu IOPC.
Odsúdený vrah a zúfalá rodina obete
Ako informuje BBC, Vickrum Digwa bol medzitým právoplatne uznaný vinným z vraždy. Súd mu uložil doživotný trest odňatia slobody s minimálnou dobou výkonu trestu 21 rokov. Rodina odsúdeného vyjadrila ľútosť nad smrťou mladíka a uviedla, že si želá, aby sa cesty oboch mužov v osudnú noc nikdy nepreťali. Pre príbuzných Henryho Nowaka je však rozsudok len čiastočnou útechou. Najväčší hnev v nich vyvoláva správanie polície.
„Henry policajtom deväťkrát povedal, že nemôže dýchať. Opakovane ich upozorňoval, že ho štyrikrát bodli. Napriek tomu ho ťahali po štrku, zovreli mu ruky za chrbtom a nasadili mu putá,“ povedal jeho otec.
Rozdielny prístup k jeho synovi a k útočníkovi označil za neznesiteľný.
Polícia odmieta že mohla zachrániť jeho život
Nezávislý úrad pre dohľad nad políciou pokračuje vo vyšetrovaní zásahu. Polícia grófstva Hampshire vyjadrila nad tragédiou poľutovanie, zároveň však odmieta tvrdenia, že by iný postup zaručil záchranu mladíkovho života.
Podľa výsledkov pitvy boli bodné zranenia natoľko vážne a hlboké, že šanca na prežitie bola minimálna bez ohľadu na následný priebeh zásahu.
Práve na túto otázku však bude musieť vyšetrovanie priniesť jednoznačnú odpoveď. Pre mnohých Britov totiž zostáva nepochopiteľné, ako sa mohlo stať, že za obeť bol na mieste označený človek, ktorý v skutočnosti držal v rukách vražednú zbraň.
Polícia zatýkala na protestoch
Britská polícia zatkla dvoch ľudí po utorkovom násilnom proteste, ktorý v juhoanglickom Southamptone vyvolala smrť krvácajúceho mladíka spútaného policajta. Oznámili to v stredu britské úrady.
Ministerka vnútra Shabana Mahmoodová, ktorá odsúdila násilie proti policajtom, na ktorých podľa médií zaútočila aj skupina pravicových radikálov. Postup polície pred smrťou osemnásťročného Henryho Nowaka, ktorému policajti nepomohli, hoci krvácal a dusil sa, vyvolal kritiku popredných politikov vrátane premiéra Keira Starmera.