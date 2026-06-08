Strašidelný začiatok dovolenkovej sezóny: Odstrašujúce FOTO nehody v Chorvátsku: Štyria mŕtvi po osudnom predbiehaní

VIROVITICA – Chorvátska polícia zverejnila výsledky vyšetrovania tragickej dopravnej nehody na severnom obchvate mesta Virovitica. Pri čelnej zrážke dvoch osobných áut prišli o život štyria ľudia, ďalšia žena utrpela vážne zranenia. Podľa vyšetrovateľov bola príčinou riskantná snaha o predbiehanie.
K tragédii došlo podľa portálu Dnevnik.hr v nedeľu približne o 12:25 hodine na štátnej ceste DC538. Po ukončení obhliadky miesta nehody polícia oznámila, že 44-ročný vodič vozidla s virovitickými evidenčnými značkami jazdil v smere z Lipovca do Breziku. Počas jazdy sa rozhodol predbehnúť auto s rakúskymi poznávacími značkami, ktoré riadil 45-ročný muž, ako aj ďalšie vozidlo nachádzajúce sa pred ním.
Podľa polície však nesprávne odhadol rýchlosť jazdy aj vzdialenosť potrebnú na bezpečné dokončenie manévru. Následne vošiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s autom so záhrebskými evidenčnými značkami, ktoré šoféroval 47-ročný muž.
Vozidlo skončilo na streche
Sila nárazu bola mimoriadne veľká. Vozidlo zo Záhrebu bolo odhodené do kovových zvodidiel, následne sa prevrátilo na strechu a zastavilo sa mimo pôvodnej dráhy jazdy. Auto z Virovitice sa po náraze roztočilo a zostalo stáť na vozovke.
Na mieste nehody zahynul 47-ročný vodič a 45-ročná spolujazdkyňa zo záhrebského vozidla. Ďalšou obeťou sa stal 66-ročný spolujazdec z druhého auta, ktorý svojim zraneniam podľahol v záchranárskom vrtuľníku ešte na mieste nehody. Štvrtý účastník, 44-ročný vodič, zomrel po prevoze do Všeobecnej nemocnice vo Virovitici.
Ťažké zranenia utrpela 69-ročná spolujazdkyňa z vozidla s virovitickými značkami. Lekári ju hospitalizovali a naďalej zostáva v nemocničnej starostlivosti.
Polícia varuje pred riskantným predbiehaním
Vyšetrovanie nehody viedol zástupca župného štátneho zástupcu z Bjelovaru za asistencie policajných zložiek. Počas dokumentovania tragédie bola cesta DC538 uzavretá viac než päť hodín a doprava bola presmerovaná na obchádzkové trasy. Kriminalistické vyšetrovanie naďalej pokračuje.
Polícia zároveň zverejnila varovanie pre všetkých vodičov. Upozornila, že za posledných desať dní si dopravné nehody v regióne vyžiadali už sedem obetí na životoch.
"Sedem smrteľných obetí v cestnej premávke za iba desať dní je vážnym varovaním a poukazuje na potrebu väčšej zodpovednosti a opatrnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Táto nehoda opäť ukazuje, aké tragické následky môže mať nebezpečné a nezodpovedné správanie na cestách. Jediné nesprávne rozhodnutie môže v okamihu viesť k tragédii," uviedla Polícia Viroviticko-podravskej župy.
Policajti zároveň apelovali na vodičov, aby pred predbiehaním dôkladne zvážili všetky okolnosti, rešpektovali dopravné predpisy a prispôsobili jazdu stavu vozovky i aktuálnym podmienkam. Zdôraznili tiež potrebu trpezlivosti a zodpovedného správania za volantom, ktoré môže zabrániť ďalším tragédiám na cestách.